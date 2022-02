Rezultat care, chiar dacă a împiedicat adoptarea textului unei Rezoluţii de condamnare a acţiunilor Rusiei, a permis totuşi avansarea pe această singură cale procedurală rămasă disponibilă.

Ukraine: The Security Council voted on Sunday to call for a rare #UNGA emergency special session, which will be held on Monday. https://t.co/HI2CemVwMo

Nu este deloc puţin, deoarece, în funcţie de termenii care vor fi folosiţi în hotărârea Adunării Generale, poate să apară un întreg set de măsuri care să penalizeze extrem, extrem de grav regimul de la Moscova, să-l declare nefrecventabil şi, mai departe chiar, să justifice un viitor rechizitoriu formulat de către echipa de procurori de la Tribunalul Internaţional de la Haga. În acest sens, merită lecturat cu toată atenţia comunicatul difuzat de Naţiunile Unite, descifrând întreaga dimensiune posibilă a reacţiei internaţionale care, pe zi şi oră ce trece, se consolidează împotriva Preşedintelui Putin şi echipei sale. Din păcate, cu urmări foarte grave şi previzibile şi pentru poporul rus care va avea în mod clar de suferit consecinţe dramatice dacă se concretizează izolarea internaţională promisă celor care, de la Moscova, au decis acţiunile militare tragice din Ucraina. Invazie care acum duce, metodic, nu numai la distrugerea unor ţinte militare, ci şi a infrastructurii critice a oraşelor şi aşezărilor ucrainiene, declanşând o migraţie disperată şi necontrolată. Care, după aprecierea experţilor, poate să se cifreze la milioane de persoane, undeva între 3-5 milioane.

Acesta este contextul în care Ucraina a invocat arma supremă în relaţiile internaţionale: a cerut Curţii Internaţionale de Justiţie să iniţieze măsurile procedurale provizorii împotriva Rusiei şi solicitând o audiere de urgenţă, acuzând Federaţia Rusă de a fi încălcat obligaţiile asumate în termenii Convenţiei pentru prevenirea Genocidului. În paralel, tot azi, începe cea de-a 49-a sesiune a Consiliului pentru drepturile Omului al ONU, pe agenda lucrărilor aflându-se, cum este firesc, chestiunea Ucrainei şi drama umanitară care se dezvoltă la porţile Europei.

#HRC49 | Opening of the 49th session of the Human Rights Council, Monday 9:00 CET.



🔹 consideration to hold an urgent debate on #Ukraine

🔹 statements by high-level government & @UN officials

🔹 10th anniversary panel for the SIDS/LDCs Trust Fund



INFO ▶️ https://t.co/mqjMmlFZvX pic.twitter.com/sTlCzjpZ4P