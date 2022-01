Un anume tip de politică practicat cu mare succes de americani şi preluat mai întâi de ruşi, acum de chinezi: cine are cea mai mare putere militară la dispoziţie, spune teoria, îi va putea obliga pe adversari să-i acorde respectul necesar şi, astfel, să poată ordona scrierea hărţilor de putere din perspectivă proprie.

Ce vedem acum în regiunea noastră reprezintă o continuare fidelă a concepţiei respective, amestec savant dozat de mesaje de speranţă şi ameninţări dramatice împinse din ce în ce mai tare înspre limita care trasează intrarea în conflict militar. În consecinţă, ceea ce ne oferă acum scena politică internaţională este o îmbinare - sub presiunea unei urgenţe reale - a diplomaţiei majore de tip clasic (exact în parametrii care au fost exersaţi cu atâta succes înaintea Summit-ului din Malta), cu ceea ce înseamnă celălalt mod de abordare a jocurilor practicate dintre marile puteri, adică aşa-numita gunboat diplomacy, adică discuţii pe fundalul defilării cât mai vizibile şi dramatice a mijloacelor de distrugere de care dispune fiecare dintre competitori.

Iată de ce trebuie urmărite în paralel mişcările care se desfăşoară în acest simultan SUA/Rusia şi care ar putea decide soarta lumii şi care, în orice caz, va marca în mod decisiv reconstrucţia viitorului sistem de relaţii internaţionale.

Avem, pe de o parte, acţiunea diplomaţiei clasice de nivel înalt care urmează tipicul despre care vă tot vorbesc de câteva luni, cu etapele succesive din manualele şi convenţiile specifice care orânduiesc baletul puterii. Evoluţia mişcărilor era logică şi, iată, se confirmă oferta americană de organizare a unui Summit Biden-Putin. Urmat, în faza a doua, dacă lucrurile cele mai importante au fost decise între cei doi lideri, şi de o reuniune a Consiliului NATO-Rusia în care aliaţilor să li se comunice concluziile şi să li se spună ce-au de făcut în continuare. Foarte important, acest tip de evoluţia a relaţiilor SUA-Rusia rată că, pe fond, acesta a rămas unicul echilibru (sau dezechilibru) realmente definitoriu în zona de lume care ne interesează, tot bipolară şi perfect dependentă de forţa militară americană şi scutul său nuclear de protecţie. Asta este realitatea de putere care contează, dar asta este singura ecuaţie funcţională pentru apărarea spaţiului euro-atlantic şi, în consecinţă, aveţi explicaţia pentru care UE, în ciuda cererilor sale mai mult decât presante, a rămas în afara discuţiilor de tip Summit.

Celălalt aspect, la fel de important ca diplomaţia, îl reprezintă desfăşurarea de forţe şi demonstraţia reciprocă a capacităţilor militare. Ştiţi ce se întâmplă a graniţa ruso-ucrainiană, plus exerciţiile neanunţate şi masive care presupun alte deplasări masive de trupe şi echipamente militare ruseşti în Belarus, mai ales batalioane de S-400.

Dar s-ar putea să vă intereseze - chiar dacă ai noştri responsabili politici şi militari nu catadicsesc să vorbească despre asta - faptul că, de luni, un grup naval de atac american şi nave ale aliaţilor din NATO vor începe în Mediterană un exerciţiu militar major (planificat din 2020) care va dura 12 zile şi care, cum spunea John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, „este menit să arate că Alianţa este unită, capabilă şi puternică”, mesaj cu atât mai important în condiţiile în care raza de acţiune a forţei respective implică şi asigurarea controlului în Marea Neagră. Anunţul american vine doar la o zi după cel al ruşilor care lansează propriile exerciţii navale de amploare, cu participarea a 140 de nave şi aproximativ 10.000 de soldaţi urmărind un scenariu în care sunt cuprinse acţiuni simultane în Pacific, Atlantic, zona arctică şi Mediterana.

I welcome that the USS Harry S. Truman carrier strike group will come under #NATO command for exercise Neptune Strike in the Mediterranean – a strong sign of transatlantic unity.

NATO will always do what is necessary to protect and defend all Allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/q5vzFKW57R