Asta se petrece şi cu reprezentanţii de seamă ai lumii eterate alcătuită din intelectuali fini care, cum se crede îndeobşte, ar trăi într-un turn de fildeş, departe de mizeria fără şcoală, minte şi maniere. Cu atât mai mult că episodul de ieri se adaugă la adevărata isterie provocată în mediul ştiinţific la auzul sumelor de-a dreptul uriaşe şi a bonusurilor de reuşită promise celor care vor oferi primii reţeta miraculoasă a vaccinului şi tratamentului anti-Covid-19.

Competiţia este teribilă, pe măsura intereselor aflate în joc şi a beneficiilor pe care le-ar putea înregistra compania producătoare în cazul în care nu va reuşi demersul UE susţinut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii de a declara totul „patrimoniu al umanităţii distribuit echitabil pe întreaga planetă“. Ca măsură de precauţie, marii angrosişti de pe piaţa medicamentelor au început să-şi facă stocuri din acele molecule care sunt acum în proces de testare, făcând următorul raţionament de rechin cu bun sumţ comercial: chiar dacă se găseşte formula-miracol, va trece destul timp până când se vor asambla liniile de fabricaţie conform unor cerinţe posibil extrem de specializate şi, în consecinţă, până când vor fi valabile miliardele de doze necesare.

Până atunci, fiecare va vinde, la orice preţ de super-speculă imaginabil, ce are deja în stoc şi poate fi imediat folosit pentru fabricaţie, în cel mai rău caz pe vapoarele care asamblează şi acum medicamente generice cu marfa venită din China sau India. Fiecare dintre ei dispune de vaste reţele de „informare prospectivă“ despre ce se petrece în laboratoare şi ştie ce să cumpere în avans.

Combinaţi asta cu încrederea excepţională de care se bucură spusele lui Donald Trump, cel mai bine informat om al planetei, şi veţi înţelege de ce investitorii au băgat deja sume impresionante în achiziţia şi producerea unor substanţe-minune precum hidroxiclorochina sau cloroxina după celebrul mesaj prezidenţial în care Trump spunea că, iată, „avem o şansă reală să fie vorba despre unul dintre momentele de schimbare majoră a sensului jocurilor din istoria medicinii“, referindu-se în mod specific la combinaţia între hidroxiclorochină şi un antibiotic:

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020

Sigur că au început să creadă şi, ca atare, diversele tratamente pe această bază au început să fie testate în diverse laboratoare şi în spitale, ajungând să fie chiar parte din experimentele desfăşurate de OMS pe plan global. Asta până în momentul în care apare în The Lancet un articol care trage un semnal foarte grav de alarmă asupra efectelor negative sau chiar mortale pe care le are acest tratament, concluzia fiind obţinută după o analiză făcută asupra a aproximativ 100.000 de cazuri ale căror dosare de observaţie clinică au provenit de la spitale sau clinici de pe toate continentele. La timpul acela, am publicat un material în care am reluat principalele concluzii ale studiului (îl găsiţi aici).

A creat un şoc imediat, introducând un dubiu major în toate clinicile unde se efectuau testări clinice (spre ex. în programul Discovery şi Solidarity), cele două substanţe şi toate medicamentele care le conţin fiind interzise la vânzare în Franţa şi apoi scoase din programele internaţionale ale OMS. Compania Sanofi a anunţat la rândul său că a stopat recrutarea de noi voluntari, pacienţi infectaţi cu Covid-19, pentru a fi integraţi în ambele experimente aflate în stadiu avansat, experimentele clinice pe bază de hidroxiclorochină sau clochină, până când rezultatele studiilor nu vor avea o confirmare finală. În acelaşi timp, Agenţia spaniolă de securitatea medicamentelor (AEMPS) a avertizat toţi omologii pe plan mondial că „în cazul pacienţilor cu COVID-19 trataţi cu hidroxiclorochină au apărut tulburări neuropsihiatrice, mai ales simptome acute de psihoză“.

Situaţia este însă departe de a se fi lămuri deoarece, tot în The Lancet, apare o scrisoare deschisă semnată de 119 cercetători ştiinţifici care îi acuză pe colegii care publicaseră articolul respectiv de greşeli majore de evaluare şi, culmea, cer OMS sau „unei alte instituţii independente şi respectabile“ exact acelaşi lucru pe care-l solicitaseră şi învinuiţii, adică o evaluare independentă realizată de somităţi ştiinţifice. Printre semnatari se regăsesc clinicieni, statisticieni şi cercetări din întreaga lume, de la Harvard până la Imperial College din Londra.





Prima reacţie la această scrisoare deschisă pe care şi redacţia Adevărul a decis să o publice integral vine de la OMS care a declarat că suspendarea anunţată a testărilor clinice este „temporară“ şi că a convocat deja un grup de experţi care va da un aviz final după ce va examina datele rezultate din alte experimentări (mai ales cele din cadrul Solidarity), probabil până la mijlocul lunii iunie.

Scandal neobişnuit în lumea ştiinţifică şi cu oarece finalităţi politice şi comerciale? Aşa cred după ce am citit acest mesaj postat de un medic foarte cunoscut, Prof. Francois Balloux, de la University College din Londra:

It is with a heavy heart that I added my name to an open letter raising questions on, and requesting the release of data/code of a large and influential #COVID19 H-chloroquine (CQ/HCQ) observational study in the Lancet.

(1/3)

CC @richardhorton1 https://t.co/A2CzatgKNC May 28, 2020

I have serious doubts about the benefit of CQ/HCQ treatment for #COVID19 infection, and cannot wait for the whole drama to be over. Though, I believe 'research integrity' cannot be invoked only when a paper doesn't support our preconceptions.

(2/3) — Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) May 28, 2020

Dar, că-i place sau nu, Cutia Pandorei a fost deschisă şi deja nivelul de joc a coborât acum destul de mult, odată cu multitudinea mesajelor în replică, pro şi contra, unele însoţite de haştaguri de genul #Lancetgate sau #what-with-lancet-paper, semn că de acum se pregăteşte scandalul real.

Dacă se va confirma cumva vreo fraudă în primul studiu, va fi cumplit de grav pentru prestigiul lumii ştiinţifice şi va întări sentimentul de neîncredere al opiniei publice în autoritatea ştiinţifică de orice natură. Şi, evident, va credita din ce în ce mai multe soluţii-miracol deoarece, nu-i aşa, „toţi ăştia mint“.

Se poate să fie aşa, dar atunci pe cine să credem? Oricum, Trump se poate bucura, căci scandalul ăsta vine la fix în ziua în care a anunţat că a dat ordinul ca SUA să se retragă şi din OMS, iar orice piatră aruncată peste gardul organizaţiei de la Geneva nu face decât să-i întărească argumentul politic, tocmai bun de folosit în campania electorală.

Pesemne că este doar on coincidenţă pură dar, oricum, e bine să citiţi şi această scrisoare deschisă de protest pe care o dăm în traducere franceză (sursa www.upr.fr) deoarece, în mod misterios, sursa iniţială (https://zenodo.org/record/3862789#.XtEud0uJ71L) este acum indisponibilă, poate din cauza numărului prea mare de afişări. Sau poate din altă cauză.

***

Lettre ouverte à MR Mehra, SS Desai, F Ruschitzka et AN Patel, auteurs de «Hydroxychloroquine ou chloroquine avec ou sans macrolide pour le traitement de COVID19: une analyse du registre multinational». et à Richard Horton (éditeur du Lancet). (l’original en anglais est disponible ici en ligne et ici en PDF) ————

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT L’ANALYSE STATISTIQUE ET L’INTÉGRITÉ DES DONNÉES

L’étude rétrospective et observationnelle de 96 032 patients COVID-19 hospitalisés de six continents a signalé une augmentation substantielle de la mortalité (~ 30% de décès en excès) et la survenue d’arythmies cardiaques associées à l’utilisation des médicaments à base de 4-aminoquinoléine, l’hydroxychlorlorine et la chloroquine. Ces résultats ont eu un impact considérable sur la pratique et la recherche en santé publique.

L’OMS a suspendu le teste de l’hydroxychloroquine dans son essai SOLIDARITY. L’organisme de réglementation britannique, MHRA, a demandé la suspension temporaire du recrutement dans tous les essais d’hydroxychloroquine au Royaume-Uni (traitement et prévention), et la France a modifié sa recommandation nationale pour l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement au COVID-19 et a également interrompu les essais.

Les titres des médias qui ont suivi ont suscité une inquiétude considérable chez les participants et les patients inscrits à des essais contrôlés randomisés (ECR) cherchant à caractériser les avantages et les risques potentiels de ces médicaments dans le traitement et la prévention des infections à COVID-19. Il existe un accord uniforme selon lequel des ECR bien menés sont nécessaires pour éclairer les politiques et les pratiques.

Cet impact a conduit de nombreux chercheurs du monde entier à examiner en détail la publication en question. Cet examen a soulevé à la fois des problèmes méthodologiques et d’intégrité des données. Les principales préoccupations sont les suivantes :

1. Il n’y a pas eu d’ajustement adéquat pour les facteurs de confusion connus et mesurés (gravité de la maladie, effets temporels, effets sur le site, dose utilisée).

2. Les auteurs n’ont pas adhéré aux pratiques standard de la communauté de l’apprentissage automatique et des statistiques. Ils n’ont pas publié leur code ou leurs données. Il n’y a pas de partage de données / code et déclaration de disponibilité dans le document. Le Lancet figurait parmi les nombreux signataires de la déclaration Wellcome sur le partage des données pour les études COVID-19.

3. Il n’y a pas eu d’examen éthique.

4. Aucune mention n’a été faite des pays ou des hôpitaux qui ont contribué à la source des données et aucune reconnaissance de leurs contributions. Une demande d’information aux auteurs sur les centres contributeurs a été refusée.

5. Les données de l’Australie ne sont pas compatibles avec les rapports du gouvernement (trop de cas pour seulement cinq hôpitaux, plus de décès à l’hôpital que dans tout le pays au cours de la période d’étude). Surgisphere (la société de données) a depuis déclaré qu’il s’agissait d’une erreur de classification d’un hôpital d’Asie. Cela indique la nécessité d’une vérification supplémentaire des erreurs dans toute la base de données.

6. Les données en provenance d’Afrique indiquent que près de 25% de tous les cas de COVID-19 et 40% de tous les décès sur le continent sont survenus dans des hôpitaux associés à Surgisphere qui disposaient d’un enregistrement électronique sophistiqué des données des patients et d’un suivi des patients capable de détecter et d’enregistrer des cas «non soutenus [ au moins 6 secondes] ou une tachycardie ventriculaire soutenue ou une fibrillation ventriculaire ». Le nombre de cas et de décès, ainsi que la collecte de données détaillées, semblent peu probables.

indiquent que près de 25% de tous les cas de COVID-19 et 40% de tous les décès sur le continent sont survenus dans des hôpitaux associés à Surgisphere qui disposaient d’un enregistrement électronique sophistiqué des données des patients et d’un suivi des patients capable de détecter et d’enregistrer des cas «non soutenus [ au moins 6 secondes] ou une tachycardie ventriculaire soutenue ou une fibrillation ventriculaire ». 7. Des écarts inhabituellement faibles ont été signalés dans les variables de base, les interventions et les résultats entre les continents (tableau S3).

(tableau S3). 8. L’étude se fonde sur des doses quotidiennes moyennes d’hydroxychloroquine supérieures de 100 mg aux recommandations de la Food and Drug Administration, alors que 66% des données proviennent des hôpitaux nord-américains.

9. Il existe des rapports invraisemblables entre la chloroquine et l’hydroxychloroquine sur certains continents .

. 10. Les intervalles de confiance très étroits de 95% signalés pour les ratios de risque sont peu probables. Par exemple, pour les données australiennes, il faudrait environ le double du nombre de décès enregistrés comme indiqué dans le document. Les données des patients ont été obtenues grâce à des dossiers électroniques des patients et sont détenues par la société américaine Surgisphere. En réponse à une demande de données, le professeur Mehra a répondu : «Nos accords de partage de données avec les différents gouvernements, pays et hôpitaux ne nous permettent malheureusement pas de partager des données.» Compte tenu de l’énorme importance et de l’influence de ces résultats, nous pensons qu’il est impératif que :

Par exemple, pour les données australiennes, il faudrait environ le double du nombre de décès enregistrés comme indiqué dans le document. Les données des patients ont été obtenues grâce à des dossiers électroniques des patients et sont détenues par la société américaine Surgisphere. En réponse à une demande de données, le professeur Mehra a répondu : «Nos accords de partage de données avec les différents gouvernements, pays et hôpitaux ne nous permettent malheureusement pas de partager des données.» Compte tenu de l’énorme importance et de l’influence de ces résultats, nous pensons qu’il est impératif que : 1. La société Surgisphere fournisse des détails sur la provenance des données. Au minimum, cela signifie partager les données agrégées des patients au niveau de l’hôpita l (pour toutes les covariables et les résultats)

l (pour toutes les covariables et les résultats) 2. Une validation indépendante de l’analyse soit effectuée par un groupe constitué par l’Organisation mondiale de la santé, ou au moins par une autre institution respectée . Cela impliquerait des analyses supplémentaires (par exemple pour déterminer s’il y a un effet de dose) pour évaluer la validité des conclusions

. Cela impliquerait des analyses supplémentaires (par exemple pour déterminer s’il y a un effet de dose) pour évaluer la validité des conclusions 3. Il y ait un accès libre à tous les accords de partage de données cités ci-dessus pour garantir que, dans chaque juridiction, toutes les données extraites étaient légalement respectueuses de l’éthique et du respect de la vie privée des patients. Dans un souci de transparence, nous demandons également à The Lancet de rendre ouvertement disponibles les commentaires des pairs qui ont conduit à l’acceptation de ce manuscrit pour publication.

cités ci-dessus pour garantir que, dans chaque juridiction, toutes les données extraites étaient légalement respectueuses de l’éthique et du respect de la vie privée des patients. Dans un souci de transparence, nous demandons également à The Lancet de Cette lettre ouverte est signée par des cliniciens, des chercheurs médicaux, des statisticiens et des éthiciens du monde entier. La liste complète des signataires et affiliations se trouve ci-dessous.

Ces 119 signataires (au 29 mai 2020, 14H00) sont les suivants :