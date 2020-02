Este explicat de decenii în acelaşi tip de logică frustă şi repetitivă: vor să capete controlul absolut atât asupra resurselor, cât şi asupra vieţii oamenilor. Teoriile de acum sunt mai interesante, mai elaborate şi asezonate cu argumente ceva mai sofisticate, destinate să convingă auditoriul real şi mai ales pe cel virtual că nu este vorba despre oarece invenţii, ci despre descoperiri colosale pe care binevoitori (anonimi sau nu) le-au prelucrat pentru a fi oferite consumului rapid şi cât mai public.

Putem stabili câteva categorii foarte clare, însumând legende urbane şi multe, foarte multe operaţiuni de dezinformare, toate într-atât de intense încât, pentru prima oară, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la începutul acestei luni, a vorbit despre o „infodemie masivă” şi a cerut intervenţia imediată a marilor platforme de internet şi autorităţilor naţionale de reglementare pentru a lua măsuri în vederea îndiguirii unui fenomen care, din ridicol sau/şi straniu poate deveni foarte uşor un factor de influenţare negativă a securităţii naţionale a oricărei ţări şi de destabilizare a structurilor economice şi de sănătate publică.

În zona asta, iată un exemplu, implicându-l pe Bill Gates acuzat de a fi planificat apariţia coronavirusului ca parte a politicii mondiale a Marii Oculte de depopulare a Planetei Terra. Gates a finanţat masiv ceretări în virusologie şi a contribuit la apriţia unor medicamente şi vaccinuri, dar istoria a început după ce a apărut într-un documentar difuzat pe NETFLIX în care anunţa că era posibil ca în 2019 să apară o pandemie care să “ucidă milioane de oameni” (aveţi aici o relatare mult mai amplă a acestui episod).

Un alt exemplu:

I told you all so. The #coronavirus is a #Wuhan -made #bioweapon that was either released intentionally or accidentally. Either way, this is a MAJOR SCANDAL. #China needs to be held accountable. https://t.co/WKLSHBUQMh

🤔WHAT IF the #Coronavirus was a Booby-trap set for the Chinese Spies who stole it from the Canadian Bio Lab and sent it to Wuhan Lab with intent on using it as an offensive Bio Weapon against USA? But upon accidental release, discovered it backfired and is deadly to Asian Men. https://t.co/Itb5zZQV1k