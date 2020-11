La scurt timp după incident, Imamul Khamenei, liderul suprem al Iranului, a postat pe Twitter un mesaj în limba engleză, iar ministrul de externe Javad Zarif unul în limba arabă, aceste gesturi însemnând că factorii decizionali iranieni au dorit să ajungă la o audienţă dincolo de graniţele iraniene.

One of our country’s eminent scientists in the nuclear & defense fields - Dr. Mohsen Fakhrizadeh -has been martyred by brutal mercenaries. With his great, enduring scientific efforts, he sacrificed his life on the path of God & the lofty status of martyrdom is his divine reward.