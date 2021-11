Zvonuri false privind autocare din Germania aşteptându-i la graniţă alimentează speranţele migranţilor din Belarus

În plină criză a migraţiei şi cu mii de soldaţi mobilizaţi la graniţa cu Polonia au apărut zvonuri că Germania i-ar aştepta pe migranţi la graniţă să-i preia cu autocare, relatează Rudaw.

„Zvonurile cum că Germania are în plan să trimită autocare care să preia persoane din Belarus în Germania via Polonia sunt false. Cei aflaţi la la originea lor pun oamenii în mare pericol”, a transmis pe Twitter Biroul Federal de Externe.

Ministrul german de stat Niels Annen a avut o convorbire telefonică cu premierul regiunii Kurdistan, Masrour Barzani, în care au convenit „că vor acţiona împreună pentru a se asigura că Lukaşenko nu va mai putea ademeni oameni cu promisiuni false”.

Duminică, Barzani a scris pe Twitter că „este profund îngrijorat de suferinţa cetăţenilor noştri ca şi a celorlalţi aflaţi la graniţele UE” şi colaborează cu „partenerii noştri pentru a le asigura siguranţa”, potrivit Rudaw.

Zvonuri răspândite rapid pe reţelele sociale cum că Belarus oferă o rută mai sigură spre Europa a umflat numărul migranţilor din Orientul Mijlociu dispuşi să-şi asume riscul - printre ei sunt şi irakieni kurzi care totuşi în regiunea lor au parte de o relativă pace şi stabilitate, notează New York Times.

Guvernul din Belarus a relaxat regulile privind vizele în august, au dezvăluit agenţi de turism irakieni, deschizând calea unui tranzit mai sigur decât călătoria riscantă pe mare din Turcia către Grecia. A crescut numărul curselor operatorului de stat şi apoi a ajutat la ghidarea migranţilor către graniţele cu Polonia, Letonia şi Lituania. Mai mult decât atât, forţele de securitate belaruse au oferit indicaţii migranţilor şi chiar au tăiat sârma ghimpată pentru a le elibera drumul.

Mala Rawaz, agent turistic în Sulaimaniya, a dezvăluit că a ajuns să vândă 100 de pachete turistice săptămânal pentru Belarus - acestea includeau bilete de avion,cazare şi viză belarusă.

„Haine călduroase pentru zăpada din Belarus!”, strigă un vânzător din bazarul oraşului, atrăgând atenţia asupra mărfii sale -pulovere şi canadiene din iarnă.

Familii tinere irakiene garantează cu casa împrumuturi pentru a întreprinde călătoria în Europa - asta după ce liderul autoritarist din Belarus a provocat artificial o criză a migraţiei pentru a lovi în UE.

Oficialii europeni au descoperit dovezile - sporirea numărului zborurilor din Orientul Mijlociu spre Minsk şi facilitarea vizelor prin agenţia turistică de stat Tsentrkurort, potrivit ministerului lituanian de externe.

Odată ajunşi în capitală,migranţilor li s-a pus la dispoziţie cel puţin trei hoteluri deţinute de stat, a spus şi ministrul leton al apărării, Artis Pabriks, care a mai dezvăluit şi că agenţii secreţi belaruşi s-au implicat în transferul migranţilor la graniţă, inclusiv cu autocare militare.

Bayar Awat, un irakian kurd blocat la graniţa dintre Belarus şi Polonia a spus că agenţii de securitate belaruşi l-a ajutat pe el şi grupul său arătându-i pe unde să meargă.

„Forţele belaruse ne-au ghidat prin pădure şi apoi ne-au dat indicaţii pe unde să trecem ca să ocolim trecerile oficiale”, a spus el.

Joi, un soldat belarus a fost auzit îndrumând un kurd irakian să direcţioneze un grup de 400 sau 500 de migranţi de la graniţa lituaniană către cea poloneză, mai aerisită.

Soldatul le-a recomandat într-o engleză stricată să se îndrepte către oraşul belarus de graniţă Brest.Aceiaşi soldaţi i-au împins înapoi în pădure când au vrut să se întoarcă la Minsk, blocându-i la graniţa cu Polonia.

„Retorica lui Lukaşenko, politica vizelor şi afluxul brusc de migranţi din această vară - toate arată în direcţia implicării statului belarus şi al agenţiilor de turism”, spune Gustav Gressel de la Consiliul European al Relaţiilor externe.

Deşi Iranul, Irakul şi Turcia au luat măsuri pentru a limita criza oprind companiile aeriene să emită bilete spre Minsk irakienilor, sirienilor şi yemeniţilor - irakienii disperaţi să plece s-au orientat spre căi alternative via Dubai, Emiratele Arabe Unite. În acelaşi timp Irakul a anunţat că oferă „zboruri speciale„ celor care ar dori să revină acasă în timp ce şeful landului Saxonia Michael Kretschmer i-a îndemnat pe kurzi să-şi construiască viitorul în patria lor.

„Am auzit că situaţia nu e deloc bună în Belarus, dar trebuie să plec pentru că aici nu se poate trăi, nu există oportunităţi de muncă,drepturi ale omului, egalitate şi justiţie, şi niciun motiv de bucurie”, spune Amer Karwan,un dulgher care joi a mers cu trei prieteni la agenţia din Sulaimaniya să cumpere bilete spre Belarus.

Karwan, 20 de ani, a împrumutat 3.500 de dolari americani de la o rudă şi nu s-a lăsat speriat de agenţia de turism care l-a avertizat că ar putea fi oprit în Turcia sau Iran.

Karwan a plecat vineri de pe aeroportul din Erbil lăsându-şi părinţii în lacrimi.

„Mă simt groaznic. E unicul fiu. Dacă l-aş opri, ce ar face? Îmi răspunde: îmi poţi garanta o casă, o maşină, o viaţă, şansa de a mă căsători? De asta nu pot să-l opresc”, spune mama lui.

În acea zi zborurile lui Karwan au fost anulate şi tânărul aştepta să plece via Dubai.

Guvernul Irakului a anunţat că va organiza joi pe ruta Minsk-Bagdad un prim zbor de repatriere a migranţilor irakieni, „pe bază voluntară”. Totodată, Emiratele Arabe Unite au interzis luni cetăţenilor din Afganistan, Siria, Yemen şi Irak să se îmbarce la cursele spre capitala Belarusului.

Cei mai mulţi migranţi irakieni provin din Kurdistanul irakian semiautonom care se bucură totuşi de mai multă pace şi stabilitate decât restul ţării - spre deosebire de părinţii lor care au devenit refugiaţi în timpul lui Saddam Hussein, aceşti tineri nu fug de război sau genocid, ci pentru că simt că nu au un viitor într-o ţară marcată de lipsa locurilor de muncă, corupţie, represiune şi conflicte tribale.

Mulţi iau credite sau se împrumută ca să plece în contextul în care vizele spre Belarus s-au scumpit de la 90 la 1.200 de dolari - la care se adaugă cazarea şi zborul - pachetele ridicându-se cu totul la 3.000 de dolari.

De asemenea, migranţii lasă depozite la casele de schimb pentru traficanţii ce le promit să-i escorte la graniţă, dar care de multe ori le dau doar indicaţii de drum - onorariul lor: 3.000 de dolari.

Sâmbătă, autorităţile poloneze i-au acuzat pe soldaţii belaruşi că au distrus o porţiune dintr-un gard de frontieră din apropierea satului Czeremcha şi că au încercat să distragă atenţia grănicerilor polonezi cu raze laser şi lumini stroboscopice, pentru a ajuta migranţii să treacă în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, versiunea poloneză a evenimentelor nu a putut fi confirmată, deoarece guvernul de la Varşovia a interzis tuturor nerezidenţilor, inclusiv jurnaliştilor şi medicilor, să intre în zona de frontieră.

Cel puţin nouă imigranţi au murit în Polonia în ultimele două săptămâni, majoritatea din cauza expunerii la frig, potrivit oficialilor polonezi. Belarus nu a făcut public câţi au murit pe partea sa a frontierei. Presa poloneză a scris joi că un băiat irakian de 14 ani a murit îngheţat în apropierea graniţei din Belarus.

„Avem mâncare şi apă, dar nu ne ajung”, a spus un kurd irakian, care a cerut să i se spună Bahadino. El a trimis videoclipuri în care apar femei însărcinate şi copii mici, unii dintre ei cu dizabilităţi.

El a trimis, de asemenea, un videoclip în care se află alături de un grup mic de migranţi ţinând politicos o pancartă din carton pe care scrie „Polonia – Îmi pare rău”.

„Astăzi am prezentat scuze Uniunii Europene şi Poloniei.Ştii pentru că am venit la graniţă şi am rupt gardurile . Ne cerem scuze pentru asta”, a spus el.