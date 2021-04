Zelenski l-a provocat pe Putin la o întâlnire pe câmpul de război şi a semnat o lege ce facilitează mobilizarea: „Milioane de vieţi” sunt în joc VIDEO

Într-un mesaj video difuzat marţi seara, Volodimir Zelenski a cerut totodată puterilor occidentale să trimită „semnale clare” că sunt dispuse să sprijine Ucraina în conflictul său cu Rusia.

Kievul şi Moscova se acuză reciproc de reluarea ciocnirilor în estul Ucrainei, unde forţele ucrainene luptă împotriva separatiştilor pro-ruşi, un conflict armat care durează de peste şapte ani şi s-a soldat până acum - potrivit părţii ucrainene - cu circa 14.000 de morţi.

Şeful diplomaţiei ucrainene a afirmat marţi că Rusia a desfăşurat 120.000 de militari la graniţa cu ţara sa.

„Domnule Putin, eu sunt pregătit să merg mai departe şi vă invit la o întâlnire în orice loc în Donbasul ucrainean, unde războiul continuă”, spune Volodimir Zelenski în înregistrarea video difuzată marţi seara.

„Cetăţenii noştri au nevoie de semnale clare că, în cursul acestui al optulea an de conflict, o ţară care este scutul Europei cu preţul vieţilor sale va primi sprijin nu doar din partea partenerilor, dar şi a membrilor echipei, direct pe teren, umăr la umăr”, continuă preşedintele ucrainean adresându-se ţărilor occidentale.

Zelenski afirmă că îşi doreşte o încetare pe cale diplomatică a războiului, dar că este pregătit totodată să se apere în cazul unui atac. „Ucraina vrea război? Nu. Dar este pregătită de război? Da”, subliniază el.

„Preşedintele rus a spus cândva: dacă o luptă este inevitabilă, trebuie să ataci primul. Dar, în opinia mea, fiecare lider trebuie să înţeleagă că o luptă nu poate fi inevitabilă atunci când este vorba despre un război real şi milioane de vieţi”, adaugă el.

„Milioane de vieţi” sunt în joc în cazul unui război între Ucraina şi Rusia, a avertizat marţi Volodimir Zelenski adresându-i-se liderului de la Kremlin.

Zelenskiy to Putin:



"Let's meet somewhere in Ukraine's Donbas, where there is war." https://t.co/lJIIeec0Qg pic.twitter.com/buTJO0Djem