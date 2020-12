VIDEO Peste 300 de persoane au fost reţinute în protestele de duminică din Belarus

Mii de oameni au participat, duminică, la mai multe manifestaţii mici la Minsk, o nouă tactică adoptată de opoziţie pentru ca protestatarii să nu mai fie o ţintă uşoară pentru forţele de ordine. În primele săptămâni, protestele erau masive.

“Credem! Credem! Vom învinge!”, au scandat protestatarii. Mai multe persoane au purtat costume de Moş Crăciun şi măşti cu chipul lui Aleksandr Lukaşenko. “Dă-i Belarusului un cadou: pleacă”, era mesajul de pe bannerul afişat de persoanele respective.

În centrul oraşului Minsk au fost prezente duminică tunuri cu apă, maşini blindate şi maşini ale armatei. Mai multe staţii de metrou au fost închise şi accesul la internet a fost restricţionat. Poliţia din Minsk a anunţat că a reţinut peste 300 de persoane. Au avut loc proteste şi în alte oraşe din Belarus.

Impressive bravery, self-organization, and determination of Belarusians. Despite the preventive terror campaign, people continue gathering for protest. This video is made in one of the Minsk districts. Dozens of rallies like this are taking place in Minsk today. pic.twitter.com/HgxBEts8R6