Români daţi dispăruţi în urma prăbuşirii gheţarului din Munţii Alpi. Şase oameni au murit, nouă sunt răniţi: „Un dezastru de neimaginat, un carnagiu” VIDEO

Uriaşul bloc de gheaţă s-a desprins şi a căzut din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă.

Patru dintre cele şase victime au fost identificate, fiind trei cetăţeni italieni şi un ceh. De asemenea, un bărbat şi o femeie sunt în continuare neidentificaţi.

Cadavrele care au fost recuperate până acum au fost duse la un centru amenajat pe patinoarul oraşului, urmând să fie recunoscute de rude.

Gianpaolo Bottacin, consilier regional pentru protecţie civilă din Veneto, a spus că dezastrul produs este în evaluare: „Situaţia evoluează şi este greu să spui cu certitudine ce s-a întâmplat. (...) ”, conform agenţiei ANSA. Potrivit acestuia, printre cei dispăruţi se află italieni, germani şi cehi şi români. Cinci elicoptere şi mai multe echipe cu câini de salvare au căutat duminică, 3 iulie, persoanele prinse sub zăpadă, bucăţi de gheaţă şi pietre, dar acţiunea fost amânată pentru că exista pericolul să se desprindă şi alte bucăţi mari de gheaţă.

Autorităţile italiene au spus pentru ANSA că avalanşa este „un dezastru de neimaginat, un carnagiu, ne va fi greu să identificăm exact identitatea victimelor pentru că trupurile au fost dezmembrate” de curgerea gheţii şi a pietrelor.

