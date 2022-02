Război în Ucraina. Zelenski, nou mesaj din centrul Kievului: Sunt aici. Nu ne predăm. Ne vom apăra ţara! VIDEO

„Sunt multe informaţii false în mediul online care spun că am cerut armatei să se predea şi că este o evacuare. Sunt aici. Nu ne predăm. Ne vom apăra ţara", a afirmat Zelenski.

Într-o postare pe Twitter, el a afirmat că a discutat cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, sâmbătă dimineaţă, iar acesta i-a transmis că arme şi echipamente sunt în drum spre Ucraina. "Coaliţia antirăzboi funcţionează", a scris Zelenski.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!