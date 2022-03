Război în Ucraina. O serie de documente secrete capturate de ucraineni de la armata rusă arată că invazia ar fi trebuit să dureze 15 zile

Documentele de planificare ar aparţine grupului tactic al Brigăzii maritime 810 din cadrul Flotei Mării Negre a Federaţiei Ruse, raportează grupul operaţional-tactic „Vostok” pe Facebook.

Printre documentele, care au fost aprobate pe 18 ianuarie 2022 se numără o hartă de lucru, o misiune de luptă, un tabel de indicative de apel, tabele de semnale de control şi o listă de personal, potrivit Digi24.

O unitate inamică ce făcea parte din Forţele Aeropurtate Orsk, trebuia să aterizeze în zona aşezării Stepanovka şi apoi să acţioneze alături de unităţile militare ale Armatei 58 a Federaţiei Ruse, şi anume cu Regimentul 177 Marin aparţinând Flotei Mării Negre a Rusiei. Scopul final al acestor forţe era blocarea şi preluarea controlului asupra Melitopolului.

