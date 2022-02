Preşedintele turc Erdogan are COVID-19. În ce stare se află

În mesajul de pe Twitter, Erdogan a precizat că el şi soţia sa au simptome uşoare, adăugând că va continua să lucreze de acasă.

„După ce am avut simptome uşoate, soţia mea şi cu mine am fost testaţi pozitiv la Covid-19. Avem, din fericire, o infecţie uşoară, despre care am aflat că este cauzată de varianta Omicron”, a indicat el pe Twitter.

Joi, preşedintele Recep Tayyip Erdogan l-a vizitat pe omologul său Volodimir Zelenski în Ucraina, după ce a prezentat Turcia ca mediator pentru a atenua tensiunile cu Rusia.