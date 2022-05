Ororile războiului, surprinse de camera video purtată de un medic din Mariupol. Cum a reuşit femeia, capturată de trupele ruse, să publice imaginile

Yuliia Paievska este cunoscută în Ucraina sub numele de Taira, o poreclă care i se trage de la numele de utilizator pe care îl avea în jocul video World of Warcraft. Folosind o cameră corporală, ea a înregistrat 256 de gigaocteţi, surprinzând imagini cu eforturile enorme pe care le-a făcut echipa ei pe parcursul a două săptămâni în care a încercat să readucă victimele la viaţă. Medicul a reuşit să trimită imaginile cu ororile războiului unei echipe de la Associated Press, ultimii jurnalişti internaţionali din oraşul ucrainean Mariupol, iar unul dintre aceştia a fugit cu el într-un tampon.

Jurnaliştii de la AP nu au găsit astfel de dovezi, iar prietenii şi colegii ei au susţinut că nu are legături cu batalionul Azov. Soldaţii ruşi i-au capturat-o pe Taira şi pe şoferul ei a doua zi, pe 16 martie, reprezentând una dintre multele dispariţii forţate în zonele Ucrainei aflate acum sub controlul trupelor ruse. Rusia a descris-o pe Taira ca lucrând pentru batalionul naţionalist Azov, fapt care este în conformitate cu imaginea pe care încearcă să şi-o creeze Moscova - încercarea de „denazificare” a Ucraine.nu au găsit astfel de dovezi, iar prietenii şi colegii ei au susţinut că nu are legături cu batalionul Azov.

Spitalul militar în care a coordonat evacuările răniţilor nu este afiliat batalionului, ai cărui membri au petrecut săptămâni întregi apărând o uzină siderurgică extinsă din Mariupol. Înregistrările pe care Taira le-a făcut atestă faptul că a încercat să îi salveze chiar şi pe soldaţii ruşi răniţi, precum şi pe civilii ucraineni.

„O să-i tratezi pe ruşi?”

Într-un videoclip înregistrat pe 10 martie se poate observa cum doi soldaţi ruşi sunt scoşi dintr-o ambulanţă de un soldat ucrainean. Unul este într-un scaun cu rotile, iar celălalt este în genunchi, cu mâinile legate la spate, cu o rană evidentă la picior. Ochii lor sunt acoperiţi de pălării de iarnă şi poartă banderole albe.

Un soldat ucrainean îl înjură pe unul dintre ei. „Calmează-te, calmează-te”, îi spune Taira.

O femeie o întreabă: „O să-i tratezi pe ruşi?”

„Nu vor fi la fel de amabili cu noi. Dar nu aş putea face altfel. Sunt prizonieri de război.”, răspunde ea.

Taira este acum prizonierul ruşilor, unul dintre sutele de ucraineni importanţi care au fost răpiţi sau capturaţi, inclusiv oficiali locali, jurnalişti, activişti şi apărători ai drepturilor omului.

Misiunea ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina a înregistrat 204 cazuri de dispariţii forţate. Se spune că unele victime ar fi fost torturate, iar cinci au fost găsite mai târziu moarte. Biroul Avocatului Poporului Ucrainei a declarat că a primit rapoarte despre mii de persoane dispărute până la sfârşitul lunii aprilie, dintre care 528 probabil au fost capturate.

De asemenea, ruşii vizează medicii şi spitalele, chiar dacă Convenţiile de la Geneva susţin că atât pe medicii militari, cât şi cei civili trebuie protejaţi „în orice circumstanţă”. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a verificat peste 100 de atacuri la adresa sănătăţii de la începutul războiului, un număr care probabil va creşte.

Mai recent, soldaţii ruşi au scos o femeie dintr-un convoi de la Mariupol pe 8 mai, au acuzat-o că este medic militar şi au forţat-o să aleagă între a-şi lăsa fiica de 4 ani să o însoţească într-un viitor incert sau să continue să stea în Ucraina, într-o zonă controlată de trupele ruse. Mama şi copilul au fost separate, iar fetiţa a ajuns în oraşul ucrainean Zaporizhzhia, au declarat oficialii ONU.

„Nu este vorba despre salvarea unei anumite femei. Taira îi va reprezenta pe acei medici şi femeile care au mers pe front”, a declarat Oleksandra Chudna, care s-a oferit voluntar ca medic cu Taira în 2014.

Situaţia Tairei capătă o nouă semnificaţie pe măsură ce ultimii apărători din Mariupol sunt evacuaţi în teritoriile ruseşti, în ceea ce Rusia numeşte capitulare în masă, iar Ucraina numeşte o misiune îndeplinită. Rusia spune că peste 1.700 de luptători ucraineni s-au predat în această săptămână la Mariupol, readucând atenţia asupra tratamentului prizonierilor. Ucraina şi-a exprimat speranţa că luptătorii vor putea fi daţi la schimb cu prizonieri de război ruşi, dar un oficial rus a susţinut fără dovezi că aceştia nu ar trebui să fie daţi la schimb, ci judecaţi.

Guvernul ucrainean a declarat că a încercat să adauge numele lui Taira la un schimb de prizonieri în urmă cu câteva săptămâni. Cu toate acestea, Rusia neagă că a ţinut-o, în ciuda apariţiei pe reţelele de televiziune din regiunea separatistă Doneţk din Ucraina şi pe reţeaua rusă NTV, încătuşată şi cu faţa învineţită. Guvernul ucrainean a refuzat să vorbească despre acest caz când a fost întrebat de acest aspect de către jurnaliştii AP.

Taira, medic şi atlet vedetă

Taira, în vârstă de 53 de ani, este cunoscut în Ucraina ca un atlet vedetă şi persoana care a antrenat forţa medicală de voluntari a ţării. Ceea ce apare în videoclipul ei şi în descrierile prietenilor ei este o personalitate mare, exuberantă, cu o prezenţă telegenică, genul de persoană care se delectează la înotul cu delfinii.

Videoclipul este o înregistrare intimă din 6 februarie până în 10 martie a unui oraş asediat care a devenit acum un simbol mondial al invaziei ruse şi al rezistenţei ucrainene. În imagini, Taira este un om plin de energie şi durere, înregistrând moartea unui copil şi tratamentul soldaţilor răniţi de ambele părţi ale baricadei.

Pe 24 februarie, prima zi a războiului, Taira a relatat eforturile de a bandaja rana deschisă la cap a unui soldat ucrainean.

Două zile mai târziu, ea le-a ordonat colegilor să învelească un soldat rus rănit într-o pătură. „Acoperiţi-l pentru că tremură”, spune ea în videoclip. Ea îl numeşte pe tânăr „Sunshine” – o poreclă preferată pentru mulţi soldaţi care au trecut prin mâinile ei – şi îl întreabă de ce a venit în Ucraina.

„Ai grijă de mine”, îi spune el, aproape mirat. Răspunsul ei: „Tratăm pe toată lumea în mod egal”.

Mai târziu în acea noapte, doi copii - un frate şi o soră - sosesc grav răniţi de la un schimb de focuri la un punct de control. Părinţii lor sunt morţi. Până la sfârşitul nopţii, în ciuda rugăciunilor Tairei să „rămâi cu mine, micuţule”, băieţelul îşi întâlneşte părinţii în Ceruri.

Taira se întoarce de la corpul său fără viaţă şi plânge. „Urăsc (asta)”, spune ea şi îi închide ochii.

Vorbind cu cineva în întuneric afară în timp ce fumează, ea spune: „Băiatul a plecat. Băiatul a murit. Încă îi fac RCP (n.r. - resuscitare) fetei. Poate că va supravieţui.”

La un moment dat, se uită în oglinda din baie şi întrerupe filmarea.

Pe tot parcursul videoclipului, medicul se plânge de dureri cronice cauzate de leziunile de spate şi şold care au lăsat-o parţial handicapată. De asemenea, îi îmbrăţişează pe doctori şi face glume pentru a-i înveseli atât pe şoferii de ambulanţă descurajaţi, cât şi pe pacienţii. Şi întotdeauna, poartă un animal de pluş ataşat de vestă, astfel înctât copiii pe care îi tratează să se poată juca cu el şi să îşi distragă atenţia de la ce dureri simt şi ce se află în jurul lor.

Cu un soţ şi o fiică adolescentă, ştia ce poate face războiul unei familii. La un moment dat, un soldat ucrainean rănit îi cere să-şi sune mama. Ea îi spune că o va putea suna el însuşi, „deci nu o panica”.

Văzută pentru ultima dată la televiziunea rusă

Pe 15 martie, un ofiţer de poliţie a predat cardul de date unei echipe de jurnalişti Associated Press care documentaseră atrocităţile din Mariupol, inclusiv un atac aerian rusesc asupra unei maternităţi. Biroul a contactat-o ​​pe Taira pe un staţie de emisie-recepţie, iar aceasta le-a cerut jurnaliştilor să scoată cardul în siguranţă din oraş. Cardul a fost ascuns într-un tampon, iar echipa a trecut prin 15 puncte de control ruseşti înainte de a ajunge pe teritoriul controlat de forţele ucrainene.

A doua zi, Taira a dispărut împreună cu şoferul ei Serhiy. În aceeaşi zi, un atac aerian rusesc a spulberat Mariupolul şi a ucis aproape 600 de oameni.

Un videoclip difuzat în timpul unei emisiuni de ştiri ruseşti din 21 martie a anunţat capturarea ei, acuzând-o că a încercat să fugă din oraş deghizată. Taira pare ameţită şi slăbită în timp ce citeşte o declaraţie poziţionată sub cameră, în care cere încetarea luptei. În timp ce ea vorbeşte, o altă voce îi batjocoreşte colegii numindu-i nazişti.

În cadrul acestei emisiuni a fost văzută pentru ultima dată.

Atât guvernul rus, cât şi cel ucrainean au făcut publice interviuri cu prizonierii de război, în ciuda dreptului internaţional umanitar care descrie această practică drept tratament inuman şi degradant.

Soţul Tairei, Vadim Puzanov, a spus că a primit puţine veşti despre soţia sa de la dispariţia acesteia. Alegându-şi cuvintele cu atenţie, a transmis că este îngrijorat constant şi că este indignat de modul în care a fost portretizată de Rusia.

„Acuzarea unui medic voluntar de toate păcatele mortale, inclusiv traficul de organe, este deja o propagandă scandaloasă – nici măcar nu ştiu pentru cine este”, a susţinut acesta.

Raed Saleh, şeful Căştilor Albe din Siria, a comparat situaţia Tairei cu ceea ce voluntarii din grupul său s-au confruntat şi continuă să se confrunte în Siria. De asemenea, a transmis că grupul său a fost acuzat de trafic de organe şi complicitate cu grupuri teroriste.

„Mâine, o pot pune să facă declaraţii şi să o preseze să spună lucruri”, a transmis Saleh.

„Îngerii Tairei”

Taira are o importanţă extraordinară în Ucraina datorită reputaţiei sale. Ea a predat arte marţiale Aikido şi a lucrat ca medic. A devenit cunoscută în 2013, când s-a alăturat voluntarilor de prim ajutor la protestele Euromaidan din Ucraina, care au alungat un guvern susţinut de Rusia. În 2014, Rusia a confiscat Peninsula Crimeea din Ucraina.

Taira a mers în regiunea estică Donbas, unde separatiştii susţinuţi de Moscova au luptat cu forţele ucrainene. Acolo, ea a predat medicina tactică şi a înfiinţat un grup de medici numit „Îngerii Tairei”. De asemenea, a lucrat ca mijlocitor între militari şi civili în oraşele din prima linie unde puţini medici şi spitale au îndrăznit să opereze. În 2019, a plecat în regiunea Mariupol, iar acolo avea sediul unitatea ei medicală.

Taira a fost membru al Jocurilor Invictus din Ucraina pentru veterani militari, unde urma să concureze la tir cu arcul şi înot. Invictus a spus că a fost medic militar din 2018 până în 2020, dar de atunci a fost demobilizată.

A primit camera corporală în 2021 pentru a filma pentru o serie de documentare Netflix despre figuri inspiraţionale, produse de Prinţul Harry al Marii Britanii, care a fondat Jocurile Invictus. Dar când forţele ruse au invadat, a folosit-o pentru a filma scene cu civili şi soldaţi răniţi.

Într-unul dintre ultimele videoclipuri filmate de Taira, pe 9 martie, apare stând lângă şoferul care a dispărut împreună cu ea.

„Două săptămâni de război. Mariupolul asediat”, spune ea încet. Apoi înjură, iar ecranul se întunecă.