Breaking Un ucrainean de 63 de ani a vrut să intre cu o bombă în Republica Moldova. Activitatea este suspendată în postul vamal Tudora

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a transmis că un cetățean ucrainean care circula cu mașina personală s-a prezentat la control, iar în bagajul său a fost descoperit, într-un container, un obiect suspectat a fi un mecanism exploziv.

„La această oră, în postul vamal Tudora, pe sensul de intrare în Republica Moldova, este gestionată o situație operativă.

Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 63 de ani, care se deplasa cu automobilul personal, s-a prezentat pentru control, iar în cadrul verificărilor efectuate de funcționarii vamali, în comun cu polițiștii de frontieră, în bagajul acestuia a fost depistat, într-un container, un obiect susceptibil a fi mecanism exploziv.

Conform protocolului, zona a fost izolată, iar la fața locului a fost solicitată grupa de intervenție a Serviciului tehnico-exploziv «Bombteh» al Inspectoratului General al Poliției.

La moment, activitatea postului vamal Tudora este suspendată, fiind asigurat faptul că în perimetrul postului nu se află persoane sau mijloace de transport. Se întreprind măsuri operative specifice, iar situația este gestionată de toate instituțiile abilitate.

Vom reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția cazului”, transmite instituția citată.