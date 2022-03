Dragoste în vremea războiului. Doi ucraineni din forţele de apărare s-au căsătorit. Primarul Kliciko le-a fost alături FOTO

GALERIE FOTO

Doi ucraineni, Valeri şi Lesia, s-au căsătorit pe front, îmbrăcaţi în uniforme militare, în apropiere de Kiev, în plină invazie a Ucrainei de către Rusia, relatează BBC

Ceremonia a fost una modestă, la care au participat alţi soldaţi voluntari dintr-o brigadă specială, dar şi primarul Kievului, Vitali Kliciko. După ce s-au căsătorit, celor doi le-au cântat colegii lor.

Potrivit informaţiilor apărute în mediul online, Valeri şi Lesia sunt împreună de 20 de ani şi au împreună o fiică de 18 ani, dar până acum nu erau căsătoriţi.

Volunteers of one of the 112th Battalions of the Kyiv Special Troop Brigade got married.Lesya and Valeriy are together 20 years and have an 18-year-old daughter,now during the war,Lesya and Valery enlisted in the SAR together. ❤️🇺🇦 #Ukraine️ #StopRussia pic.twitter.com/1tMC5yxFIV