FOTO VIDEO UPDATE Împuşcături pe Podul Londrei, după un atac cu cuţitul. Poliţia tratează incidentul „ca şi cum ar avea legătură cu terorismul“

Poliţia a anunţat că a arestat un bărbat la locul incidentului.

Acesta ar fi atacat mai multe persoane cu cuţitul, rănind cel puţin cinci dintre ele.

Potrivit Sky News, o persoană a murit din cauza rănilor. Informaţia nu a fost confirmată oficial.

Forţele de ordine au fost chemate să intervină în urma izbucnirii acestui incident, în apropiere de pod, înainte de ora locală 14.00 (16.00, ora României).

Serviciul de ambulanţă din Londra a anunţat de asemenea că s-a mobilizat pentru un „incident major“.

Poliţia a precizat că preferă precauţia asupra motivelor atacatorului, dar tratează incidentul „ca şi cum ar avea legătură cu terorismul“

Un jurnalist BBC, John McManus, aflat la faţa locului, a anunţat că a văzut un grup de bărbaţi implicaţi într-o încăierare pe pod.

Poliţia britanică a Transporturilor a anunţat că staţia Podul Londrei a fost închisă circulaţiei.

După sosirea poliţiei la locul incidentului, s-au auzit focuri de armă, potrivit jurnalistului.

Camion blocând circulaţia pe Podul Londrei în timpul incidentului

Poliţia Metropolitană a confirmat efectuarea unei operaţiuni la Podul Londrei şi a făcut apel la evitarea zonei până la noi ordine.

Noa Bodner, blocată într-un restaurant în zonă, a declarat pentru BBC News că „mai multe persoane au intrat în pripă, iar toţi oamenii s-au ascuns sub mese“.

„Ni s-a spus să stăm departe de ferestre. Oameni care au venit de-afară au spus că s-au tras focuri de armă“, a adăugat ea

Directorul localului s-a dus să închidă uşa, iar personalul a cerut clienţilor să se mute din partea din faţă.

Atmosfera în restaurant era „calmă“, „unele persoane păreau puţin stresate, dar prieteni sau personalul (localului) au grijă de ele“, a mai declarat ea.

Momentul în care poliţiştii îl pun la pământ pe atacatorul de pe Podul Londrei

Premierul britanic Boris Johnson a anunţat pe Twitter că este ţinut la curent cu această situaţie.

