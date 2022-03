LIVE TEXT | Ucraina, a 15-a zi de război. Negocieri de pace în Antalya, în timp ce Pentagonul respinge livrarea de MiG-uri poloneze Kievului, iar Rusia recunoaşte că a folosit arme termobarice

GALERIE FOTO

UPDATE 7.26 Estimarea SUA pentru numărul de soldaţi ruşi ucişi în primele două săptămâni de război este de aproximativ 5.000 până la 6.000, afirmă surse oficiale pentru CBS News, transmite News.ro.

Potrivit BBC, numărul soldaţilor ruşi răniţi este estimat la aproximativ 15.000 până la 18.000, pornind de la ipoteza că rata răniţilor este de obicei de trei ori mai mare decât cea a celor ucişi.

Ucraina a susţinut că 12.000 de soldaţi ruşi au murit în luptă. Săptămâna trecută, Rusia a declarat că mai puţin de 500 dintre soldaţii săi au murit în Ucraina.

UPDATE 7.22 „Wali“, un informatician franco-canadian, considerat cel mai bun lunetist din lume, a sosit în Ucraina, pentru a lupta contra forţelor ruse, anunţă presa internaţională, potrivit News.ro.

Între 2009 şi 2011, el şi-a câştigat porecla "Wali" în timpul petrecut în Afganistan ca parte a unităţii de elită JTF-2.

El a reuşit un record de ucidere de la distanţă, cu aproape 3.5 km.

Parte a Regimentului Royal Canadian 22, "Wali" şi-a dobândit reputaţia în tururi în Afrganistan, Siria şi Irak.

Deşi un lunetist bun ajunge la 5-6 ucideri pe zi, "Wali' poate ajunge chiar la 40 şi de aceea a devenit o "legendă" în rândul armatei mondiale. El a apărut la diverse emisiuni televizate, iar numele său adevărat nu a fost dat publicităţii.

Wali este căsătorit şi are un băieţel de 1 an.

"Trebuie să ajut pentru că oamenii de aici sunt bombardaţi doar pentru că vor să fie europeni şi nu ruşi", a spus "Wali".

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq