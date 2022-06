LIVE TEXT | Război în Ucraina. Săptămână decisivă pentru Donbas. Rusia îşi intensifică bombardamentele

UPDATE 07.07 Rusia îşi intensifică bombardamentele. Kievul a lovit platformele sale de foraj din Marea Neagră

Ucraina a acuzat luni Rusia de intensificarea bombardamentelor în est, unde trupele ruse rezistă cu înverşunare şi, potrivit Moscovei, a lovit platforme de foraj în Marea Neagră de lângă Crimeea (sud) anexată în 2014, scrie AFP.

În estul Ucrainei, mai multe oraşe se pregătesc de o avansare a trupelor ruse. "Frontul s-a apropiat în ultimele câteva săptămâni, până la 15-20 de kilometri", a explicat pentru AFP Vadim Liakh, primar în Sloviansk, în regiunea Doneţk, care speră ca "noile arme de care armata noastră are nevoie să sosească în curând”.

În piaţa satului, zgomotul îndepărtat al artileriei se aude deja, potrivit jurnaliştilor AFP la faţa locului.

"Până acum, totul este bine aici, dar este foarte greu din punct de vedere psihologic când vezi la televizor ce se întâmplă în alte oraşe”, a adăugat Svitlana, 48 de ani, măcelar la piaţa din Kramatorsk, alt oraş care ar putea deveni în curând un punct fierbinte de luptă, pe măsură ce trupele Moscovei înaintează dinspre nord.

Preşedinţia ucraineană a indicat luni că bobardamentele ruse s-au intensificat în regiunea Harkov (nord-est), al doilea oraş ca mărime al ţării, care a rezistat la presiunea forţelor ruse de la debutul ofensivei pe 24 februarie.

În regiunea Doneţk (est), intensitatea bombardamentelor "creşte pe toată linia frontului", a adăugat preşedinţia, raportând un mort şi şapte răniţi, inclusiv un copil.

La Severodoneţk, "ruşii controlează mare parte din cartierele rezidenţiale", dar "mai mult de o treime din oraş rămâne controlată de forţele noastre armate”, a spus şeful administraţiei locale, Oleksandr Striuk.

Luptele fac ravagii în această zonă-cheie pentru controlul întregului Donbas, bazin industrial din estul ucrainean parţial controla din 2014 de separatiştii pro-ruşi susţinuţi de Moscova.

Serghei Gaidad, guvernatorul regional, a confirmat căderea satului Metiolkine, la periferia de sud-est a Severodoneţk, anunţată cu o zi înainte de Kremlin.

Ruşii i-au acuzat pe ucraineni că au lovit luni dimineaţă trei platforme de foraj din complexul lor de gaz şi petrol din largul Crimeei. Au raportat trei răniţi şi şapte persoane date dispărute, conform guvernatorului instalat de Moscova după anexarea în 2014 a peninsulei, Serghei Aksionov. Potrivit lui, 94 de persoane au fot evacuate.

Armata ucraineană a lovit deja în repetate rânduri, cu rachete de croazieră trase de pe ţărm, nave ruseşti în Marea Neagră, în special crucişătorul Moskva, nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagră, la mijlocul lui aprilie.

Rusia păstrează însă controlul asupra acestei zone a Mării Negre, iar blocarea are ca efect împiedicarea exportului de către navele de marfă a milioane de tone de cereale, Ucraina fiind unul dintre principalii producători mondiali.

Creşterea preţului cerealelor este "din vina regimurilor occidentale, care acţionează ca provocatori şi distrugători", potrivit purtătorului de cuvânt diplomatic rus, Maria Zakharova.

Preşedintele ucrainean, într-un discurs prin videoconferinţă adresat membrilor Uniunii Africane (UA), a deplâns faptul că "Africa (este) ostaticul celor care au început războiul" şi a indicat că "negocieri dificile" sunt în desfăşurare pentru a debloca porturile ucrainene, cu nici un progres până acum.

Uniunea Europeană, prin vocea şefului diplomaţiei sale, a acuzat Moscova că a comis "o adevărată crimă de război" prin blocarea acestor exporturi. "Douăzeci de milioane de tone de grâu rămân blocate în Ucraina. Acest lucru creează foame sau chiar foamete. Aceasta este o încercare deliberată de a folosi alimentaţia ca armă de război”, a denunţat Josep Borrell.

UPDATE 05.37 Cetăţean american ucis în luptă în Ucraina: Departamentul de Stat

Un cetăţean american a fost ucis în luptă în Ucraina luna trecută, potrivit unui necrolog şi Departamentului de Stat, după ce s-a alăturat miilor de luptători străini care s-au oferit voluntar să ajute Ucraina să învingă forţele ruse.

Stephen Zabielski, 52 de ani, a fost ucis în lupte pe 15 mai, potrivit unui necrolog publicat în The Recorder, un ziar din nordul statului New York, la începutul acestei luni. Rapoartele din mass-media despre moartea lui au circulat luni.

Într-o declaraţie, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a confirmat decesul lui Zabielski în Ucraina şi a spus că agenţia a luat legătura cu familia sa şi i-a oferit „toată asistenţa consulară posibilă”.

Declaraţia purtătorului de cuvânt a repetat avertismentele anterioare conform cărora cetăţenii americani nu ar trebui să călătorească în Ucraina din cauza conflictului. Acesta a adăugat că orice cetăţean american din Ucraina ar trebui să plece imediat.

UPDATE 04.49 Referendumul din Herson pentru alăturarea la Rusia va avea loc în această toamnă

Un referendum pentru ca regiunea Herson, ocupată de Ucraina, să devină parte a Rusiei va avea loc în această toamnă, au declarat autorităţile autoproclamate din regiune, susţinute de Moscova, potrivit agenţiei de presă ruse RIA.

„Ne pregătim pentru referendum... După referendum, vom deveni un subiect cu drepturi depline al Federaţiei Ruse”, a spus pentru RIA, Kirill Stremousov, adjunctul şefului autoproclamata administraţii militaro-civile a regiunii. „Ne vom putea simţi ca cetăţeni cu drepturi depline ai marii ţări a Rusiei”, a adăugat Stremousov. El nu a oferit mai multe detalii despre calendarul referendumului.

UPDATE 03:52 Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru ofensiva rusă de la Severodoneţk: ISW

Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru eforturile Rusiei de a lua oraşul Severodoneţk, a declarat Institutul pentru Studierea Războiului, citat de oficiali ucraineni.

Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Maliar a declarat că Rusia a stabilit ca termen limită data de 26 iunie pentru ca forţele sale să ajungă la graniţa administrativă a regiunii Lugansk, „ceea ce probabil va duce la intensificarea eforturilor de a prelua controlul deplin asupra Severodoneţk şi de a se deplasa spre vest către” graniţă”. a spus ISW.

Institutul a mai spus că rapoartele guvernatorului de la Lugansk conform cărora ruşii controlau tot Severodoneţk, în afară de zona industrială, au fost „prima confirmare explicită ucraineană că forţele ruse controlează tot Severodoneţk, cu excepţia fabricii Azot”.

„Forţele ruse vor continua probabil eforturile de a curăţa uzina Azot şi de a finaliza operaţiunile de încercuire la sud de Severodoneţk şi Lysychansk prin preluarea autostrăzii T1302 Bakhmut-Lysychansk”, a spus ISW.

Ukrainian officials are emphasizing that this week will be decisive for Russian efforts to take Severodonetsk, where Russian forces will likely attempt to clear the Azot plant & complete encirclement operations by driving up the T1302 highway. Full report: https://t.co/b8LJ4lcYtf pic.twitter.com/EWbU5j3BOj — ISW (@TheStudyofWar) June 20, 2022

UPDATE 02:55 Societatea civilă critică o instituţie care supraveghează paţa diamantelor din cauza impasului din Rusia

Un grup al societăţii civile a criticat aspru Procesul Kimberley (KP), o coaliţie creată pentru a preveni utilizarea pietrelor preţioase pentru a finanţa conflictul, pentru că a rezistat eforturilor de a discuta despre invazia Ucrainei de către Rusia. Întâlnirea internaţională legată de utlzarea diamantelor în conflict a început în Botswana.

În perioada premergătoare întâlnirii, Ucraina, Uniunea Europeană, Australia, Marea Britanie, Canada, Statele Unite şi grupuri ale societăţii civile au făcut eforturi pentru a plasa Rusia pe ordinea de zi, precum şi pentru a extinde definiţia PK a diamantelor de conflict pentru a include actorii de stat ce folosesc pietrele preţioase pentru a finanţa acte de agresiune. Compania rusă Alrosa, parţial de stat, este cel mai mare producător mondial de diamante brute.

Rusia, susţinută de Belarus, Mali, Republica Centrafricană (RCA) şi Kârgâzstan, s-a opus propunerilor, spulberând orice speranţă de acţiune a PK, care ia decizii prin consens.

„Faptul că PK nu poate să discute nici măcar dacă ar trebui să continue să certifice diamantele ruseşti ca fiind non-conflict, reafirmă ceea ce am denunţat de ani de zile: că schema mondială a diamantelor de conflict nu mai este adecvată scopului”, a spus coordonatorul organizaţiei. Coaliţia pentru societatea civilă a Procesului Kimberley, Michel Yoboué.

UPDATE 01:49 Laureatul rus al Premiului Nobel pentru pace vinde o medalie cu 104 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe copiii din Ucraina

Co-câştigătorul rus al Premiului Nobel pentru Pace de anul trecut, jurnalistul Dmitri Muratov, şi-a vândut medalia cu premiul pentru 103,5 milioane de dolari la o licitaţie pentru a strânge bani pentru copiii strămutaţi afectaţi de invazia de către Rusia a Ucrainei.

Valoarea integrală de cumpărare medaliei lui Muratov va merge către UNICEF pentru copiii strămutaţi din Ucraina, a declarat Heritage Auctions, care a organizat licitaţia, într-un comunicat.

Muratov, editor al ziarului Novaya Gazeta, critic înverşunat la adresa Kremlinului, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace în 2021 alături de jurnalista filipineză Maria Ressa.

Novaya Gazeta, unul dintre ultimele instituţii de ştiri independente rămase din Rusia, a declarat la sfârşitul lunii martie că îşi va suspenda operaţiunile până la sfârşitul războiului din Ucraina, după ce a primit un al doilea avertisment din partea cenzorului de stat pentru că ar fi încălcat legea rusă a „agentului străin”.

UPDATE 00.55 „Cea mai dificilă” luptă din Severodonetsk, Lysychansk

Două oraşe cheie din estul Ucrainei sunt martorii celor „cele mai dificile” lupte, a spus Zelenski, în timp ce forţele ruse au intensificat presiunea în zonă şi au capturat teritoriul de-a lungul unui râu din prima linie.

„Apărăm Lysychansk, Severodonetsk, toată această zonă, cea mai dificilă. Avem cele mai dificile lupte acolo”, a spus Zelenski în timpul unui discurs de seară, după ce a prezis că Moscova va escalada atacurile înainte de un summit UE care va saluta cererea Kievului de a adera la blocul comunitar.

Reprezentanţii separatişti ai Moscovei au susţinut că au capturat Toşkivka, un oraş de pe malul vestic al râului Siverskyi Doneţ, la sud de Severodoneţk, care a devenit principalul oraş pe câmpul de luptă în ultimele săptămâni.

Zelenski a mai spus că bombardamentele din Harkov şi Odesa au continuat şi a descris ofensiva Rusiei din Donbas, unde forţele şi-au concentrat puterea de foc copleşitoare a artileriei, drept „brutală”.

UPDATE 00:20 Trupele ruse intră în zona industrială Severodoneţk

Trupele ruse au intrat în partea industrială a oraşului puternic asediat Severodoneţk, potrivit guvernatorului regional de la Lugansk, Serhiy Haidai.

„E doar un iad acolo. Totul este cuprins de foc, bombardamentele nu se opresc nici măcar o oră”, a spus Haidai pe Telegram.

Uzina chimică Azot este singura parte din zonă care nu este încă ocupată de trupele ruse, a spus Haidai. Satele din apropiere sunt, de asemenea, sub foc continuu. Aproximativ 300 de civili se adăpostesc în uzina Azot, potrivit vicepremierului ucrainean Iryna Vereşciuk, deşi situaţia este în continuă schimbare.

Haidai a mai spus că drumul care leagă Severodonetsk şi oraşul său soră Lysychansk de oraşul Bakhmut era sub foc constant de obuze.

UPDATE 00.09 Armata rusă suferă pierderi grele şi nu vrea să mai lupte

Din cauza pierderilor semnificative ale ocupanţilor ruşi, dar şi a stării morale şi psihologice precare, aceştia încearcă să evite participarea în continuare la ostilităţi se precizează în rezumatul zilnic al Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, publicat la ora 18.00 (20 iunie).

„Din cauza pierderilor semnificative, personalul unor unităţi ale forţelor de ocupaţie are un moral foarte scăzut şi caută o oportunitate de a evita participarea în continuare la ostilităţi”, se arată în comunicat.

Se observă că acest lucru este obişnuit în special în rândul personalului Corpului 1 de armată al forţelor de ocupaţie ruse „în unităţile retrase pentru a le restabili capacitatea de luptă din districtele Herson, Mykolayiv şi Popasna”, a spus Statul Major.

Din 24 februarie, apărătorii ucraineni au ucis 33.800 de militari ruşi , potrivit Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. În plus, de la începutul invaziei pe scară largă, inamicul a pierdut: 1.477 de tancuri, 3.588 de vehicule blindate de luptă, 749 de sisteme de artilerie, 238 de lansatoare de rachete, 98 de mijloace de apărare aeriană, 216 aeronave, 181 elicoptere.

UPDATE 23.57 75 de apărători ai insulei Şerpilor rămân în captivitatea rusă

75 de militari ucraineni care au apărat insula Şeriplor rămân prizonierii ocupanţilor ruşi a anunţat ministrul pentru Reintegrare a Teritoriilor Ocupate Temporar, Iryna Vereşciuk, în cadrul unei conferinţe de presă. Între timp, rudele apărătorilor insulei clamează existenţa a 80 de prizonieri. Vereşciuk i-a sfătuit să contacteze ministerul pentru a verifica aceste informaţii. Ea a mai menţionat că Ministerul Reintegrării Teritoriilor Ocupate Temporar nu face momentan schimb de prizonieri, dar deţine un astfel de registru.

Anterior, Vereşciuk a spus că Rusia ţine în închisori 1.500 de civili ucraineni.

UPDATE 22.40 Inamicul a intensificat bombardarea regiunii Harkov: trei civili au fost ucişi astăzi

În urma bombardamentelor de către ocupanţii ruşi în regiunea Harkov, trei civili au fost ucişi şi alţi doi au fost răniţi astăzi, a anunţat pe canalul său de Telegram şeful Administraţiei Militare Regionale Harkov, Oleh Synegubov. El a menţionat că în ultimele zile, ocupanţii ruşi, care nu pot reuşi să lupte cu succes împotriva Forţelor Armate ale Ucrainei în regiunea Harkov, au intensificat bombardamentele centrului regional şi ale altor aşezări.

"Înregistrăm lovituri de la sistemele MLRS la Kiev, Shevchenkivskyi, Saltivskyi şi în districtele industriale din Harkov. Inamicul loveşte cu rachete atât oraşul Harkiv cât şi regiunea. Sunt vizate zona industrială, dar şi instituţiile de învăţământ".

"Din păcate, mor civili şi alţii sunt răniţi. Astăzi au murit 3 persoane în timpul zilei - o femeie de 65 de ani în Kutuzovka, o femeie de 61 de ani şi un bărbat de 49 de ani în Balaklia", a spus Sinegubov. În plus, a spus el, două persoane au fost rănite înurma bombardării în timpul zilei a districtului industrial Harkov.

UPDATE 21.49 În Zaporojie, o capră a „neutralizat” mai mulţi ocupanţi

În satul Kinski Rozdory din Zaporizhia, ocupat de ruşi, o capră ucraineană a „neutralizat” accidental mai mulţi ocupanţi, a transmis într-un comunicat Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei.

Aproximativ patruzeci de invadatori ruşi au fost găzduiţi într-un spital local. Ocupanţii au concentrat explozibili pe perimetrul clădirii, care serveau drept „garda circulară”. Aceştia au fost activaţi de o capră care venea de pe teritoriul uneia dintre fermele din apropiere. Ca urmare a mişcării haotice, animalul a „neutralizat” mai multe grenade. Ca urmare a exploatării în lanţ a muniţiei, mai mulţi ocupanţi au suferit răni de gravitate diferită.

Informaţiile nu precizează dacă animalul a supravieţuit operaţiunii de neutralizare a inamicului.

UPDATE 21.30 Şapte persoane au fost date dispărute, luni, în urma unor tiruri atribuite de către Moscova forţelor ucrainene, care au vizat platforme de foraj de hidrocarburi la Marea Neagră, în largul Peninsulei ucrainene Crimea, anexată de Rusia în 2014, anunţă un oficial rus, relatează AFP.

”Din nefericire, confirmăm că sunt trei răniţi şi şapte persoane date dispărute. Garantăm că aceste căutări vor continua”, anunţă într-o poastare pe Telegram guvernatorul Crmeei numit de către Moscova, Serghei Aksionov.

UPDATE 21.15 Preşedintele american Joe Biden anunţă luni că este ”puţin probabil” să efectueze o vizită în Ucraina în marja unui turneu în Europa, relatează AFP.

”În această călătorie este puţin probabil”, le-a răspuns el unor jurnalişti care l-au întrebat despre o eventuală vizită în Ucraina, în cadrul unui turneu în Europa, începând de sâmbătă.

În cadrul acestui turneu, Joe Biden urmează să efectueze sâmbătă o vizită în Germania, la un summit G7, iar apoi în Spania, începând de lunea viitoare, la un summit NATO, care are loc la patru luni după invazia Ucrainei de către Rusia.

UPDATE 17.11 Partidul prorus şi eurosceptic „Platforma Opoziţiei - Pentru Viaţă”, susţinut în mod deschis de către Moscova, a fost interzis în mod oficial în Ucraina din cauza subminării suveranităţii ţării, a anunţat luni ministrul Justiţiei Denis Maliuska, potrivit AFP.

„Tribunalul a interzis activităţile partidului Platforma Opoziţiei - Pentru Viaţă”, se arată într-o postare pe Facebook a lui Denis Maliuska.

Justiţia ucraineană „a decis să transfere toate bunurile, fondurile şi alte active ale acestui partid statului”, a precizat ministrul.

Această hotărâre era aşteptată, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a interzis partidul printr-un decret semnat pe 14 martie.

Înfiinţată în 2018 de către Viktor Medvedciuk - unul dintre cei mai bogaţi oameni din Ucraina şi un apropiat al lui Vladimir Putin -, „Platforma Opoziţiei - Pentru Viaţă” avea aproximativ 30 de deputaţi în Parlamentul ucrainean înaintea invaziei ruse, la 24 februarie.

Viktor Medvedciuk a fost arestat în aprilie în timp ce încerca să fugă din ţară.

În total, „zece formaţiuni politice proruse ale căror activităţi vizează să aducă atingere suveranităţii Ucrainei” sunt vizate de hotărârea de luni a justiţiei ucrainene. UPDATE 15.48 Preşedintele Letoniei Egils Levits, a declarat luni, la Riga, că UE şi SUA trebuie să sprijine statutul de candidat la Uniunea Europeană al Ucrainei şi să vină în sprijinul acestei ţări pentru a îi apăra integritatea teritorială şi principiile democratice.

„Am decis azi să invităm Ucraina să participe la toate proiectele implementate în cadrul Iniţiativei Celor Trei Mări. Credem că Ucraina ar trebui să primească statutul de stat candidat la UE şi am decis să ne implicăm mai profund în cadrul iniţiativei Celor Trei Mări şi cu sprijinul SUA. Am apreciat că SUA vor oferi fonduri semnificative pentru fondul Iniţiativei Celor Trei Mări şi vor fi de asemenea discutate aceste posibilităţi. Ne bucură implicarea SUA în această platformă şi dorinţa de a strânge legăturile transatlantice în beneficiul UE. De asemenea, Japonia şi Regatul Unit sunt interesate de această platformă şi au participat, de la distanţă, la Summitul nostru de astăzi”, a afirmat preşedintele Republicii Letonia, Egils Levits, la conferinţa comună cu preşedinţii Poloniei şi României, luni, la Riga.

El a adăugat că Europa nu ar fi la fel fără Ucraina, iar integritatea teritorială a acestei ţări, cât şi democraţia trebuie susţinute de UE şi SUA.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări (I3M) şi la Forumul de Afaceri I3M de la Riga, unde a fost analizat modul în care Iniţiativa trebuie să se poziţioneze în actuala situaţie de securitate europeană, în special contribuţia pe care poate să o aibă, prin implementarea proiectelor strategice de interconectare, în domeniile transporturilor, energiei şi digital. UPDATE 15.04 Autorităţile ruse au acuzat luni forţele ucrainene de faptul că au deschis focul asupra unor platforme de foraj de hidrocarburi din largul Peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în primăvara anului 2014.

Cel puţin trei persoane ar fi fost rănite, în timp altele şapte sunt date dispărute. Operaţiuni de salvare sunt în curs, potrivit lui Serghei Aksionov, aşa-numitul guvernator instalat de Moscova în Crimeea.

Serghei Aksionov nu precizează ce instalaţii au fost atinse. Însă compania Cernomorneftegaz este cea care exploatează mai multe zăcăminte de gaze naturale şi petrol din largul Crimeei.

Este pentru prima oară când Moscova anunţă un atac vizând infrastructuri de hidrocarburi offshore în Crimeea de la începutul invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie.

UPDATE 14.53 Şeful diplomaţiei europene denunţă blocarea cerealelor ucrainene în porturi: Rusia comite o „crimă de război”

Rusia comite „o adevărată crimă de război” prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, fapt ce provoacă riscuri pentru amplificarea foametei în lume, acuză şeful diplomaţiei europene , Josep Borrell.

„Este inimaginabil ca milioane de tone de grâu să stea blocate în Ucraina, când restul populaţiei mondiale suferă de foame. Aceasta este o adevărată crimă de război. Nu-mi pot imagina ca aceasta să dureze şi mai mult: aceasta va fi într-adevăr un lucru de care Rusia se va face vinovată”, a declarat Borrell înaintea unei reuniuni, în Luxemburg, a miniştrilor de Externe din UE.

„Rusia trebuie să înceteze să se joace cu foametea în lume”, a avertizat la rândul ei şefa diplomaţiei franceze, Catherine Colonna, citată de AFP.

Bătălia narativelor dintre Occident şi Rusia, care acuză sancţiunile împotriva ei de agravarea crizei alimentare, se va afla în centrul discuţiilor dintre miniştrii de Externe din UE. Josep Borrell a respins acuzaţia Rusiei.

Sancţiunile impuse de UE în urma invaziei din Ucraina „nu îi interzic Rusiei să exporte produse agricole şi seminţe, nici să le cumpere, cu condiţia ca persoanele sau entităţile sancţionate să nu fie implicate” în aceste operaţiuni, a precizat şeful diplomaţiei europene, potrivit AFP. UPDATE 14.19 Dmitri Medvedev: „Acum nu avem nicio relaţie cu SUA. Este la zero Kelvin”

Dmitri Medvedev, fostul preşedinte rus şi actualul vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat luni dimineaţă pe Telegram, un mesaj în care afirmă că relaţia dintre Statele Unite şi Rusia este la „zero Kelvin”, relatează The Guardian.

„Acum nu avem nicio relaţie cu SUA. Este la zero Kelvin. Şi nu este nevoie să le dezgheţaţi astăzi. Şi nu este nevoie să negociem cu ei încă. Lăsaţi-i să alerge sau să se târască şi să ceară. Şi ei apreciază asta ca pe o favoare specială”, a mai fostul preşedinte al Rusiei.

UPDATE 13.41 Rusia a cucerit oraşul Metelkine, la est de centrul strategic Severodoneţk

Forţele ruse au reuşit să cucerească oraşul Metelkine, situat la est de Severodoneţk, locul unor bătălii feroce.

„Din păcate, în prezent nu controlăm oraşul Metelkine din apropierea centrului regional” Severodoneţk, a declarat guverantorul regiunii Luhansk, Serhii Haidai, citat de CNN.

Forţele ruse şi-au intensificat utilizarea artileriei şi a loviturilor aeriene pentru a viza poziţiile ucrainene din Severodoneţk şi din jurul acestui oraş, a adăugat oficialul ucrainean.

Potrivit lui Haidai, trupele ruse şi-au consolidat poziţiile în zona industrială a Severodoneţkului şi la periferia oraşului, precum şi în localităţile Toşkivka şi Ustînivka.

„Vor (forţele ruse, n. red.) să înainteze în acea direcţie şi în acest scop au adunat o cantitate mare de echipamente”, a precizat el.

Guvernatorul din Luhansk a mai subliniat că au loc lupte în mai multe sate din jurul Severodoneţkului şi Lîsîceanskului.

UPDATE 12.58 Australia a trimis patru dintre cele paisprezece transportatoare blindate de tip M113AS4 promise în Ucraina

Australia a trimis patru dintre cele paisprezece transportatoare blindate de tip M113AS4 promise în Ucraina, ca parte a unui pachet de ajutor în valoare de 285 de milioane de dolari, relatează The Guardian.

Transportoarele blindate de tip M113AS4 au fost încărcate într-o aeronavă ucraineană săptămâna trecută, după ce fostul Ministru al Apărării Peter Dutton a promis că va trimite transportoare blindate şi încă 20 de vehicule blindate de tip Bushmaster în luna mai.

Ambasadorul Ucrainei în Australia, Vasil Miroşnichenko, a cerut ajutor militar suplimentar, în special rachete cu rază lungă de acţiune care pot lovi ţinte la o distanţă de 150 km, precum şi muniţie pe măsură ce stocurile se scad.

”Vom continua să analizăm modalităţile în care putem ajuta cel mai bine poporul Ucrainei. Australia este alături de Ucraina şi solicită din nou Rusiei să înceteze invazia neprovocată, nedreaptă şi ilegală a Ucrainei”, a declarat ministrul australian al Apărării, Richard Marles.

Ministerul ucrainean al Apărării a mulţumit Australiei pentru ajutorul militar oferit.

”Ucraina nu va uita (n.r. acest gest). Un alt lot de vehicule blindate australiene este în drum spre Ucraina. Este vorba despre patru dintre cele 14 vehicule blindate de tip M113 promise de guvernul australian”, se arată în postarea Ministerului ucrainean al Apărării pe Twitter.

🇺🇦 will not forget this. Another batch of 🇦🇺 armored vehicles are on their way to 🇺🇦. These are 4 of the 14 M113 armored personnel carriers promised by the 🇦🇺 government. A half-world-long aviation aid bridge unites our people in these difficult times for 🇺🇦@DefenceAust pic.twitter.com/BerMxA2mun — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 19, 2022

UPDATE 12.33 Ministerul britanic al Apărării: „Forţele aeriene ruse au avut slabe performanţe până acum”. Care este cauza

Operaţiunile terestre şi aeriene tactice ale Rusiei au rămas concentrate pe sectorul central Donbas în weekend, transmite ministerul Apărării din Regatul Unit în raportul zilnic privind evoluţia războiului din Ucraina.

Britanicii au mai făcut şi o evaluare a performanţei aviaţiei ruseşti, aceasta fiind una slabă, ceea ce explică şi lipsa unui succes al campaniei militare a Rusiei.

UPDATE 11.06 Mihail Hodorkovski: Oligarhii ruşi sunt „agenţi” ai regimului Putin

Oligarhii ruşi nu sunt decât nişte „agenţi” ai lui Vladimir Putin şi nu au nicio influenţă asupra acestuia, spune Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuţi contestatari ai actualului lider de la Kremlin.

Într-un interviu acordat pentru „Financial Times”, Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, se declară convins că Roman Abramovici şi alţi inşi de teapa sa care sunt numiţi „oligarhi” nu sunt decât nişte „agenţi” ai lui Putin folosiţi pentru a „influenţa opinia publică” şi politicile occidentale.

UPDATE 09.56 Patriarhul Kirill, noi laude pentru soldaţii ruşi: „Dau dovadă de un curaj şi un spirit de sacrificiu uimitoare în operaţiunea militară specială”

Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a lăudat pe soldaţii ruşi care „dau dovadă de un curaj şi un spirit de sacrificiu uimitoare în operaţiunea militară specială din Ucraina şi Donbas, iar totul vine dintr-un simţ moral interior”.

De-a lungul războiului declanşat de Vladimir Putin în Ucraina, susţinut de biserica ortodoxă a Rusiei, Kirill a avut mai multe mesaje de elogiere a militarilor ruşi. „Amintiţi-vă că măreţia statului nostru şi respectul pentru noi vor fi în mare măsură determinate de felul în care va fi faţa forţelor noastre armate”, a îndemnat patriarhul Kirill, care la scurt timp după descoperirea atrocităţilor comise de armata rusă la Bucea, a declarat că soldaţii ruşi „cu siguranţă” nu ar putea face rău nimănui deoarece „sunt o putere iubitoare de pace”. UPDATE 08.42 Ursula von der Leyen „crede cu tărie” că Ucraina va primi statutul de candidată la aderarea la UE

Ursula von der Leyen este încrezătoare că Ucrainei i se va acorda statutul de ţară candidat la aderarea la Uniunea Europeană, aceasta fiind „o decizie istorică pe are Consiliul European trebuie să o ia acum”.

„Cred cu tărie că vom obţine o decizie pozitivă, că vom obţine sprijin, că de acum cursul a fost stabilit. Desigur, aceasta este şi o decizie istorică pe care Consiliul European trebuie să o ia acum, dar pregătirile sunt bune”, a declarat von der Leyen pentru postul public german ARD, duminică seară.

UPDATE 08.12 Oraşul ucrainean Kramatorsk se pregăteşte pentru război. Primar: „Este o necesitate pentru noi să luptăm şi să-i oprim oriunde s-ar afla”

Oraşul Kramatorsk din regiunea Doneţk se pregăteşte pentru război, acesta fiind ultimul oraş major din zonă necucerit de ruşi. Primarul Oleksandr Goncharenko spune că dacă invadatorii nu sunt opriţi, oraşul din estul Ucrainei va fi distrus şi oamenii săi alungaţi, relatează The Guardian.

„Din păcate, au mai rămas 60.000, dintr-o populaţie de 210-215.000 (nr. înainte de război)”, spune primarul din Kramatorsk. Dintre cei rămaşi, primarul a estimat că 70% până la 75% sunt „bătrâni care nu-şi vor părăsi niciodată casa, [cu excepţia] cazului unui bombardament masiv cum a fost la Mariupol, Rubijne şi Severodoneţk”.

UPDATE 07.01 Zelenski: Începe o săptămână istorică. O decizie pozitivă este în interesul întregii Europe

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în discursul său către naţiune, că pentru Ucraina urmează o săptămână istorică, în care aşteaptă răspunsul cu privire la statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

“Începe o săptămână istorică. O săptămână în care vom primi răspunsul Uniunii Europene cu privire la statutul de candidată pentru Ucraina. Deja am primit o decizie pizitivă de la Comisia Europeană şi la finalul noii săptămâni vom primi răspuns de la Consiliul European. (..) Sunt convins că doar o decizie pozitivă este în interesul întregii Europe.

Voi susţine discursurile mele în această săptămână, inclusiv către europeni. Voi profita de orice oportunitate ca să susţin perspectiva europeană pentru Ucraina, pentru fiecare dintre noi, şi să strâng susţinători pentru noi”, a spus Zelenski.

El a menţionat că se aşteaptă la o ostilitate mai mare din partea Rusiei în aceste zile. “Şi nu doar ostilitate împotriva Ucrainei, ci şi împotriva celorlalte ţări europene. Ne pregătim. Suntem pregătiţi. Îi avertizăm pe parteneri”.

UPDATE 05.31 Rusia trage în teritoriile ocupate sub pavilion fals şi adună rezerve în Zaporoje - ISW

Ocupanţii ruşi adună rezerve în Zaporoje din cauza unei contraofensive de succes a Forţelor Armate ale Ucrainei. În acelaşi timp, invadatorilor le lipsesc resursele necesare pentru a avansa în Severodoneţk. Acest lucru este menţionat în raportul ISW .

"Artileria rusă retrasă, combinată cu unităţile de infanterie probabil mici, rămâne insuficientă pentru a avansa în Severodoneţk. Trupele ruse au continuat să se pregătească pentru atacul asupra Slaviansk, la sud-est de Izyum şi la vest de Lyman", se arată în raport.

Potrivit analiştilor, ocupanţii sunt concentraţi pe întărirea poziţiilor defensive de-a lungul direcţiei de sud, din cauza recentelor contraatacuri de succes ale trupelor ucrainene de-a lungul graniţei regiunii Herson-Mykolayiv. Ruşii mută întăririle în direcţia Zaporojie.

„Este probabil ca trupele ruse să efectueze bombardamente de artilerie sub pavilion fals (ucrainean) pe teritoriul controlat de Rusia pentru a înăbuşi sentimentul ucrainean, pentru a încuraja mobilizarea şi a crea ostilitate în rândul localnicilor faţă de Forţele Armate ale Ucrainei”, au spus analiştii.

UPDATE 03.26 Rusia îşi completează grupul naval de luptă din Marea Neagră a raportal Comandamentul „Sud” al armatei ucrainiene

"În Marea Neagră, gruparea navală a inamicului şi-a completat dispozitivul. De acum sunt 3 nave de suprafaţă purtătoare de rachete de croazieră de suprafaţă şi 3 submarine, cu un arsenal total de 36 de rachete, precum şi 3 VDK", se arată în comunicat.

UPDATE 02.30 Polonia a fost mult timp în vizorul Rusiei

Polonia a fost de mult timp „o ţintă pentru Rusia”, a declarat pe Twitter reprezentantul serviciilor de securitate poloneze, Stanislaw Zharin .

"De mulţi ani, Polonia a fost vizată de Rusia, care foloseşte propaganda şi dezinformarea împotriva Poloniei. Kremlinul ia diverse măsuri, care au ca rezultat o lovitură adusă dreptului fundamental al polonezilor la propria lor statal,tate şi securitate", a spus el. Potrivit acestuia, Rusia încearcă să convingă societatea rusă şi Occidentul că Polonia nu are dreptul la statalitate, nu trebuie luată în serios de aliaţi şi ar trebui să fie o „zonă gri” între NATO şi Rusia.

Pe 18 iunie, generalul de brigadă Stanislaw Kozei, fost şef al Biroului de Securitate Naţională polonez, a declarat că dacă Rusia va continua să bombardeze zonele de graniţă ale Ucrainei cu Polonia, Varşovia ar putea prelua apărarea antiaeriană regiunilor de vest ale acesteia.

UPDATE 01.39 La Skadovsk, ocupanţii au ucis un ofiţer SES

La Skadovsk, ocupanţii au ucis un angajat al Serviciului de Stat de Urgenţă, a anunţat consilierul preşedintelui administraţiei militare regionale Herson şi adjunct al consiliului regional Herson, Serghei Khlan.

Potrivit lui Khlan, bărbatul inspecta locul exploziei, iar după muncă a fost răpit din casă de armata rusă. Ulterior a fost găsit mort.

Khlan a mai spus că invadatorii continuă să jefuiască, să terorizeze civili, să răpească şi să agreseze oameni.

UPDATE 00.42 Imagini ale luptelor din Severodoneţk

Legiunea Georgiană a publicat un clip video din timpul bătăliilor pentru Severodoneţk.

The #Georgian Legion published a video clip of the battles for #Severodonetsk.



🇬🇪🇺🇦💪 pic.twitter.com/V8viBTpdwy — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2022

UPDATE 00.17 Avioanele ucrainene au distrus un grup tactic de nivel de companie

Duminică, 19 iunie, avioanele ucrainene au distrus un grup tactic de tăria unei companii de trupe ruseşti şi unul dintre bastionurile inamicului. În plus, tunarii antiaerieni ucrainieni au doborât o dronă, a declarat purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ale ZSU, Yury Ignat.

„Forţele Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei continuă să îndeplinească sarcini de luptă pentru a proteja suveranitatea şi integritatea Ucrainei. Ca urmare a raidurilor aeriene ucrainene, echipamentul şi forţa de luptă a grupului tactic de nivel de companie, precum şi unul dintre bastioanele în care invadatorii ruşi se adăposteauau fost distruse.

Tunarii antiaerieni ucraineni au „aterizat” o dronă inamică în ultimele 24 de ore.

UPDATE 00.01 „Nu există nicio legătură de mult timp” declară familiile apărătorilor Azovstal despre apropiaţii lor aflaţi în captivitatea rusă.

Victoria Lyashuk declară că soţul ei, tatăl ei şi soţul surorii ei sunt în prezent în captivitate - toţi au apărat Azovstal. Ea a povestit despre asta în emisiunea teletonului de informaţii.

Ştiu doar că atunci când au plecat de la "Azovstal", pe 16 mai, tră,au. Acum ştiu doar că soţul meu este pe lista prizonierilor. "Nu am avut niciun contact cu soţul meu de mult timp”, a spus ea. Ea a adăugat că nici ea, nici mama ei nu au avut veşti de tatăl ei.

„Ultima dată când au părăsit Azovstal, tatăl meu i-a scris mamei un mesaj că ei trăiesc şi că nu mai există nicio legătură”, a spus Lyashuk. Ea a spus că soţul ei este militar din 2015, iar în ultimii cinci ani familia a locuit la Mariupol, unde a servit în armată.

Şi le explic copiilor că tatăl lor este în război, îi protejează şi îi apără.Copiilor, desigur, le este foarte dor de tatăl lor şi întreabă tot timpul de el.Cea mai mică, fiica, este foarte ataşată de tată. Uneori mă duc în camera ei şi ea plânge. Când o întreb de ce, ea spune că îi este foarte dor de tatăl ei", a spus Lyashuk.

Lyashuk a subliniat că întreaga familie aşteaptă cu nerăbdare întoarcerea soţilor lor din captivitate.

"Îmi aştept tatăl şi soţul. Dacă aş putea, i-aş spune tatălui meu şi soţului meu că îi iubesc foarte mult şi sunt cei mai buni şi curajoşi", a spus ea.

În prezent se află în teritoriile ocupate temporar. Este planificat un schimb pentru a-i întoarce acasă.

Pe 6 iunie, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că ar putea exista peste 2.500 de prizonieri de război Azovstal pe teritoriul ORDLO şi a subliniat că GUR are acum sarcina de a aduce armata acasă în viaţă.