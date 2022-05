LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ruşii distrug în retragere podurile care merg spre graniţa ruso-ucraineană. Comandantul Armatei Ucrainiene, demis

UPDATE 08.00 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminică seară, într-un discurs, că “operaţiunea specială” a armatei ruse este “în faliment” şi că Rusia va recunoaşte realitatea.

„Ne pregătim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri în Donbas, de intensificare a mişcărilor sale în sudul Ucrainei. Ocupanţii încă nu vor să recunoască faptul că sunt într-un punct mort şi că aşa-zisa lor ‘operaţiune specială’ deja este în faliment. Însă cu siguranţă va veni momentul când poporul ucrainean îi va forţa pe invadatori să recunoască realitatea”, a spus Zelenski. “Indiferent cât de ‘creativi’ sunt ei în Herson şi Melitopol, indiferent cum îşi prezintă presupusa ‘putere’ în zonele ocupate dun Priazovia şi Donbas, ei sunt acolo temporar. Drapelul ucrainean, legea ucraineană, viaţa ucraineană încă vor fi acolo oricum”, a adăugat preşedintele ucrainean.





UPDATE 07.53 Imagini cu un soldat ucrainean în oţelăria Azovstal din Mariupol, cântând melodia câştigătoare a Eurovisionului, „Stefania”, au apărut duminică seară în social media.

Apărătorul din Azovstal poate fi văzut cântând în timp ce pe fundal se aud bombardamente. „În acest fel, soldaţii ucraineni i-au mulţimit trupei Kalush pentru susţinerea de la Eurovision şi pentru apelul către întreaga lume pentru a fi ajutaţi apărătorii Mariupolului”, notează The New Voice of Ukraine.

Duminică, Kalush Orchestra a lansat videoclipul piesei “Stefania”, precizând că acesta a fost filmat în Bucea, Irpin, Gostomel şi Borodianka.

UPDATE 07.43 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, duminică seară, în discursul său zilnic, că se va adresa participanţilor la Forumul Economic Mondial de la Davos, în data de 23 mai.

`În acest an, conferinţa va avea o importanţă specială pentru ţara noastră. Se va discuta reconstrucţia după război. Facem tot ce putem pentru a obţine susţinerea lumii şi participarea la Forumul de la Davos este una dintre cele mai bune oportunităţi”, a afirmat el.

Volodimir Zelenski a mai spus că luni va discuta cu studenţi de la principalele universităţi americane. “Sunt 63 universităţi din SUA şi două din Canada, la care studiază sute de mii de studenţi. Vocea lor ne va ajuta. La sfârşitul lunii mai mă voi adresa studenţilor de la Universitatea Stanford. De asemenea, mă pregătesc să comunic cu studenţi ucraineni de la principalele universităţi din ţară. Voi răspunde la unele întrebări importante şi dificile care există în societatea noastră şi aştept întrebări profunde de la studenţi”, a explicat preşedintele ucrainean. El a subliniat că se va adresa în continuare şi parlamentelor statelor partenere Ucrainei, în dorinţa de a obţine susţinere pentru ca Ucraina să devină ţară candidată la Uniunea Europeană şi ulterior membru al UE printr-o procedură accelerată. “Fiecare stat contează. Fiecare vot contează”, a adăugat Zelenski.

UPDATE 06.15 Analiştii de la InformNapalm, pe baza datelor deţinute, sugerează că, în prezent, comandamentul rus ar putea folosi oameni capturaţi pentru a crea o imagine falsă pentru mijloacele de propagandă ruse. Astfel, ar fi folosiţi prizonieri deja capturaţi, despre care s-ar spune că sunt prizoneri noi proveniţi dintre apărătorii Azovstal, în tmp ce apărătorii adevăraţi, ar urma să fie gazaţi în catacombele uzinei din Mariupol.

Prizonierii pot fi folosiţi şi ca scut uman pentru a efectua o operaţiune de asalt. Pot exista şi alte opţiuni”, se arată în comunicat.

Experţii notează că dezvăluirea informaţiilor privilegiate poate ajuta, dacă nu perturba, planurile la scară largă ale agresorului.

După evacuarea civililor din catacombele de la Azovstal din Mariupol, trupele ruse nu încetează să încerce să captureze uzina, care este apărată de soldaţii ucraineni.

UPDATE 03.36 Artileriştii celei de-a 59-a brigăzi separate de infanterie motorizată, numită după Yakov Gandziuk, au distrus mai multe echipamentele ruseşti. Pe pagina de Facebook a brigăzii a fost publicată un videoclip care arată momentul în care o coloană a invadatorilor ruşi este lovită, în timp ce aceasta trecea pe un câmp.

"Din nou, convoiul rasist nu a ajuns la destinaţie. Din nou, ne-au poluat câmpurile fertile cu fier vechi. Ei bine, nu îşi găsesc drumul spre casă. Aşa că oamenii noştri le arată singura direcţie bună - aceea urmată şi de nava Mosva. Pentru că nu este nimic semănat..." . Anterior, s-a raportat că soldaţii ucraineni ai trupelor de asalt au distrus o coloană de puşcaşi marini ruşi şi 5 tancuri în direcţia Harkov.

UPDATE 02.47 În noaptea de 15 mai, ocupanţii ruşi au tras cu rachete în regiunea Sumy şi au distrus un pod peste râul Kleven. Şeful administraţiei militare regionale Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, a povestit despre asta în emisiunea teletonului ucrainean .

Invadatorii au lansat un atac cu rachetă în incinta întreprinderilor agricole, unde erau hangare pentru echipamente. Inamicul a tras două rachete spre podul peste râul Kleven din districtul Shostka.

"Podul este complet distrus. După cum înţelegem, acest pod duce în Rusia. Evident, le este teamă că ar putea exista o ofensivă de pe teritoriul Ucrainei către Rusia, pentru că îşi întăresc poziţiile, săpă în mod activ, exploatează teritoriul şi construiesc puncte întărite”, a spus el.

UPDATE 01.42 Pe 15 mai, Apărarea Aeriană a Ucrainei a distrus 2 elicoptere (Ka-52, Mi-28), 7 drone şi 2 rachete de croazieră. De asemenea, aeronavele de bombardament ucrainiene au dat o lovitură zdrobitoare trecerii invadatorilor peste râul Ingulets .

UPDATE 00.15 Consilierul şefului Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksiy Arestovch , a declarat că Rusia şi-a pierdut până acum o treime din armată doar pentru a lua Popasna, Herson şi a ajunge la graniţa regiunii Lugansk.

Potrivit acestuia, stuaţia reprezintă un colaps complet pentru Kremlin şi faptul că Ucraina va recuceri Crimeea şi Donbasul.

În nord-est Armata ucraineană a ajuns la graniţa de stat dintre Ucraina şi Rusia .

ŞTIRE INIŢALĂ Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, l-a înlocuit pe comandantul Forţelor Teritoriale de Apărare ale Forţelor Armate ale Ucrainei. Acest lucru este menţionat în decretele prezidenţiale relevante postate pe site-ul web al şefului statului. Astfel, prin Decretul №336 / 2022 , Iuri Galuşkin a fost demis din funcţia de comandant al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Totodată , prin Decretul №337/2022 , în această funcţie a fost numit generalul-maior Igor Tantsyur. Înainte de aceasta, Igor Tantsyura a fost comandantul adjunct al forţelor terestre ale forţelor armate ale Ucrainei, iar anterior şeful de stat major şi prim-adjunct al comandantului forţelor armate. În 2013, a fost şeful celui de-al 169-lea Centru de Instruire al Forţelor Terestre ale Forţelor Armate ale Ucrainei.