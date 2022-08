LIVE TEXT | Război în Ucraina. Putin luptă deja nu pentru scopuri geopolitice şi distrugerea Ucrainei, ci pentru viaţa sa. Atac cu rachetă asupra Harkivului

UPDATE 05.13 Obiectivele lui Putin s-au schimbat

Publicistul rus Piontkovski este convins că preşedintele Federaţiei Ruse caută o încetare a focului.

În acest moment, preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, luptă deja nu pentru scopuri geopolitice şi distrugerea Ucrainei, ci pentru viaţa sa. Armata rusă a arătat că nu este capabilă să-şi atingă obiectivele. Această opinie a fost exprimată de publicistul rus şi politicianul de opoziţie Andriy Piontkovskyi la Canalul 24 .

În opinia sa, Putin caută o încetare a focului pentru a opri contraofensiva Forţelor Armate şi a preveni eliberarea Hersonului, ceea ce ar duce la un dezastru politic în Rusia.

„Şi a doua zi dimineaţă, între selecţiunile din Lacul Lebedelor, va trebui să anunţăm că tovarăşul Putin a făcut o serie de greşeli grave în „problema ucraineană” şi, din cauza sănătăţii sale, nu mai poate îndeplini atribuţiile de preşedinte. al Rusiei”, prezice Piontkovski.

Consilierul şefului OP Arestovici a spus că preşedintele rus Putin a trimis „mesageri” în vest pentru a cere un armistiţiu cu Ucraina .

UPDATE 04.29 Atac cu rachetă asupra Harkivului: ruşii au bombardat cinci cartiere ale oraşului

În noaptea de 16 august, o serie de explozii puternice au izbucnit la Harkov în timpul unui raid aerian, se arată pe canalele locale Telegram cu referire la martorii oculari. Potrivit diverselor surse, la Harkov s-au auzit şapte sau opt explozii.

Începând cu ora 03:00, alarma a fost ridicată în regiune.

Potrivit informaţiilor primarului Harkovului, Ihor Terekhov, ruşii au lovit cinci din cele nouă cartiere ale oraşului:

„Mai multe districte din Harkov au fost bombardate simultan. Anterior, Shevchenkivskyi şi Kyivskyi (de fapt chiar centrul oraşului), districtele Saltivskyi, Industrialnyi şi Kholodnohirskyi. Acestea sunt cinci din cele nouă districte ale Harkovului. Un astfel de bombardament cu rachete în oraş nu a fost văzut de mult timp”.

Potrivit acestuia, în prezent nu există informaţii despre victime. În unele cazuri, există distrugeri ale infrastructurii şi a altor obiective.

UPDATE 03.30 Ruşii de pe malul drept al regiunii Herson sunt sacrificaţi

Comandamentul rus s-a împăcat cu faptul că malul drept al regiunii Herson a fost pierdut pentru ei. Această opinie a fost exprimată de Oleksandr Kovalenko, comentator militar şi politic al grupului „Rezistenţa informaţională”, pe Telegram.

„Dacă în urmă cu trei săptămâni au încercat să transfere cât mai multe forţe şi resurse pe malul drept, nu doar pentru apărare, ci şi pentru unele acţiuni ofensive, acum imaginea este radical diferită. Cele mai pregătite unităţi de luptă s-au instalat pe malul stâng şi nu se grăbesc să se redistribuie la dreapta”, a menţionat expertul. Potrivit acestuia, ocupanţii au început să planifice evacuarea celor „cei mai utili” colaboratori: „Ce este asta dacă nu conştientizarea că pe malul drept este totul pentru ROV?”.

În acelaşi timp, Kovalenko a comparat malul drept al regiunii Herson cu Insula Şerpilor, unde Forţele Armate au „macinat” metodic şi uniform unităţile ruse; ocupanţii de pe malul drept „acceptă din ce în ce mai clar contururile sinucideri, prin care au fost aruncaţi de comandanţi, pe post de carne de tun, în zona pe care ei înşişi înţeleg că nu mai poate fi ţinută”.

UPDATE 02.17 În Crimea, un DJ a fost arestat pentru că a cântat melodia patriotică ucrainiană „Wild Field” a rapperului Yarmak, care a fost cerută de un vizitator.

Clipul animat al cântecului prezintă soldaţi ai Forţelor Armate din Ucraina.

In #Crimea, a DJ was arrested for playing the #Ukrainian patriotic song "Wild Field" by rapper Yarmak which was ordered by a visitor. The animated clip of the song depicts soldiers of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/Gv8TRSAuRt