Ce se întâmplă când sistemele antitanc Javelin se întâlnesc cu tancurile ruseşti VIDEO

Înregistrarea video publicată de a 80-a Brigadă de Trupe Aeropurtate a Ucrainei şi redistribuită de Ukraine Weapons Tracker arată cum ambele tancuri ard puternic iar primul explodează, fragmente din acesta zburând la mare distanţă, cel mai probabil după ce muniţia de la bord a luat foc în urma loviturii.

#Ukraine: What happens when FGM-148 Javelin meets Russian armor: the 80th Air Assault Brigade of Ukraine reports the destruction of two Russian T-90A tanks using US-supplied ATGMs - after being hit both fiercely cooked off. pic.twitter.com/XdAO9Qdlep