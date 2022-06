Căştile trimise de Germania salvează vieţi în Ucraina. Imaginea care „răzbună” ironiile la adresa germanilor FOTO

„E o glumă. Ce fel de sprijin ne va trimite data viitoare Germania? Perne?”, reacţiona la acel moment primarul Kievului, Vitali Klitschko, potrivit hotnews.ro.

Acum, o imagine surprinsă pe front dovedeşte importanţa acestor echipamente de protecţie. Un soldatu ucrainean a reuşit să supravieţuiască schijelor unui bombardament rusesc: cu o cască de protecţie germană Gefechstelm M92 şi o vestă de protecţie Improved Outer Tactical Vest (IOTV) americană.

„Ajutorul militar nu înseamnă numai arme, dar şi echipamentele de protecţie care sunt vitale - aici o cască donată de Germania de tipul Gefechtshelm M92 şi o vestă antiglonţ americană au salvat un soldat ucrainean de schije”, scrie contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, un cont OSINT care centralizează armele folosite şi războiul din Ucraina de ambele părţi.

#Ukraine: Military aid is not only weapons, but also very vital body armor - here a German-donated Gefechtshelm M92 helmet and an American IOTV bulletproof vest saved a Ukrainian soldier from shrapnel. pic.twitter.com/zIdwwAOWge