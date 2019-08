Amendă de 22.000 de euro pentru un bărbat care a fost în Londra cu o maşină 4x4. Ce trebuie să ştie şoferii din Europa

Giancarlo Bonati, un DJ din Ibiza, s-a trezit acasă cu amenzi uriaşe după ce a fost de 12 ori în Londra, în decurs de trei luni, pentru a avea grijă de mama sa bolnavă de cancer.





Bărbatul spune că a primit pe adresa sa din Ibiza 12 scrisori de la Autoritatea de colectare a amenzilor în transport din Londra, cu sumele pe care trebuia să le plătească, acestea însumând 20.000 de lire.





Bărbatul a primit o amendă de 1.219 euro pentru fiecare călătorie în Londra, adică 14.628 euro în total. A depus contestaţie, dar între timp amenda a ajuns la 22.000 de euro (20.000 de lire sterline) pentru neplată.





Bonati a fost amendat pentru că maşina sa a pătruns în zona cu emisii scăzute (LEZ). LEZ se adresează mai ales camioanelor care, dacă nu respectă cel puţin standardul Euro IV, plătesc 100 de lire pe zi. Dacă vehiculul este din afara Regatului Unit, taxa este de 200 de lire pe zi. Şoferul de camion care intră în LEZ fără să plătească taxa zilnică, riscă o sancţiune care poate depăşi 700 de lire. În plus, dacă nu este plătită în termen de 28 de zile, creşte cu 50%.

Doar că Bonati nu conducea un camion, ci maşina familiei, un Mercedes Benz G300 vechi de 30 de ani, cu motor pe benzină şi înainte de călătorie a consultat regulile să se asigure că poate intra în Londra fără să fie vizat de taxe.

Bonati a contestat amenzile, însă abia după ce a scris publicaţiei The Guardian, explicând cazul său, amenzile au fost anulate.





„Ne pare rău să auzim despre experienţa domnului Bonati. După ce am analizat informaţiile am constatat că vehiculul nu este supus LEZ, iar acum am anulat taxa. Îndemnăm persoanele cu vehicule înmatriculate în afara Regatului Unit să îşi înregistreze vehiculul la noi înainte de a călători, astfel încât emisiile să fie confirmate înainte de a călători. Acest lucru este necesar, întrucât nu putem accesa informaţii de la autorităţile străine de autorizare a vehiculelor, în acelaşi mod în care putem face cu vehiculele înmatriculate în Marea Britanie. Şi, aşa cum a fost cazul cu domnul Bonati, există ocazii în care nu este clar dacă un vehicul este afectat de LEZ“, a explicat Transport of London (TfL).





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: