Aliatul lui Putin, dictatorul bielorus Aleksandr Lukaşenko, pare să fi dezvăluit accidental planurile Rusiei privind invadarea Ucrainei VIDEO

Un scurt videoclip distribuit de jurnalistul belarus Tadeusz Giczan pe Twitter îl arată pe Lukaşenko arătând spre o hartă a Ucrainei care o arată segmentată în patru părţi. Giczan a numit-o „ceea ce arată ca o hartă reală a invaziei”.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM