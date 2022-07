India: Cel puţin 42 de persoane au murit şi alte 100 au fost spitalizate, după ce au băut alcool contrafăcut

Înalţi oficiali de poliţie din districtele Botad şi Ahmedabad din statul Gujurat au declarat că cel puţin 42 de persoane au murit după ce au consumat alcool contrafăcut.

„31 de persoane au murit după ce au consumat alcool contrafăcut la Botad. Alte aproximativ 50 de persoane au fost internate la spitalul din districtul vecin, Bhavnagar”, a declarat inspectorul general de poliţie din districtul Bhavnagar, Ashok Yadav.De asemenea, districtul Ahmedabad a înregistrat 11 decese, conform inspectorului general, V. Chandrasekar.

Gujarat, de unde provine premierul Narendra Modi, este un stat în care consumul şi vânzarea alcoolului sunt interzise prin lege. Potrivit lui Ashok Yadav, locuitorii din şase sate au băut duminică alcoolul furnizat de un traficant local.

„Ancheta a arătat că victimele consumaseră metanol industrial, care le-a cauzat moartea”, a declarat ministrul de Interne Harsh Sanghavi într-un comunicat. Potrivit lui Harsh Sanghavi, 97 de persoane au fost internate la spital pentru tratament, dintre care două sunt în stare critică.

Poliţia de stat a luat măsuri împotriva distileriilor ilegale de băuturi alcoolice din Gujarat şi a arestat mai multe persoane, a declarat, miercuri, şeful poliţiei de stat Ashish Bhatia. Sute de oameni mor în fiecare an în India, victime ale alcoolului produs în distilerii clandestine.

Din cei aproximativ cinci miliarde de litri de alcool consumaţi în fiecare an în ţară, aproximativ 40% sunt produşi clandestin, potrivit Asociaţiei Internaţionale de Alcool şi Vin din India (”International Spirits and Wine Association of India”. Alcoolul este adesea modificat cu metanol pentru a-i creşte tăria. Dacă este ingerat, metanolul poate provoca orbire, leziuni hepatice şi moarte.

Anul trecut, 98 de persoane au murit în statul nordic Punjab după ce au consumat alcool ilegal. De asemenea, în 2019, aproximativ 150 de persoane au murit din cauza intoxicaţiei cu alcool în statul nord-estic Assam, dintre care majoritatea lucrau la plantaţiile de ceai.



