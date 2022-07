China efectuează un exerciţiu „cu muniţie reală” în Strâmtoarea Taiwan, înaintea unei eventuale vizite a lui Nancy Pelosi

China consideră Taiwanul - o insulă cu 23 de milioane de locuitori - drept una dintre provinciile sale, pe care nu a reuşit însă să o reunifice cu teritoriul continental de la sfârşitul Războiului Civil Chinez (1949).

Beijingul se opune oricărei iniţiative care oferă autorităţilor taiwaneze o legitimitate internaţională şi oricărui contact oficial între Taiwan şi alte ţări.

Oficiali americani vizitează în mod frecvent această insulă, însă China consideră o eventuală vizită a lui Nancy Pelosi - al treilea om în statul american - drept o provocare majoră.

În acest context, autorităţile chineze însărcinate cu siguranţa maritimă au anunţat un ”exerciţiu militar” - sâmbătă - în largul Insulei Pingtan, în provincia chineză Fujian (est), situată în dreptul Taiwanului.

„Tiruri cu muniţie reală vor fi efectuate (...) între orele (locale) 8.00 (3.00, ora României) şi 21.00 (16.00, ora României), iar orice intrare (în aceste ape) este interzisă”, se arată în acest comunicat emis joi şi dezvăluit vineri de presa chineză.

Pingtan este un teritoriu controlat de către Republica Populară Chineză şi este cel mai apropiat de Taiwan. Zona în care au loc aceste manevre sâmbătă se află la 120 de kilometri de coasta taiwaneză.

Nancy Pelosi nu este menţionată în acest comunicat.

Însă Beijingul ameninţă de câteva zile cu „consecinţe”, în cazul în care Nancy Pelosi îşi pune în aplicare planul de a vizita insula.

„Cei care se joacă cu focul sfârşesc prin a se arde”, i-a transmis joi preşedintele chinez Xi Jinping omologului său american Joe Biden într-o convorbire la telefon pe tema Taiwanului.

