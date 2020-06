Un consultant de imagine încurajează românii să nu mai poarte măşti: „Soluţia nu e să te protejezi, ci să te împuterniceşti“ VIDEO

Cezar Ionaşcu, consultant de imagine pentru bărbaţi şi autor al ghidului „Manual de utilizare a sorţii sau viaţa post-pandemie“, potrivit profilului său de Linkedin, a publicat un videoclip în care îndeamnă românii să renunţe la a mai purta măşti de protecţie împotriva coronavirusului.

Consultantul de imagine declară la finalul videoclipului că soluţia împotriva noului virus nu este „să te protejezi, ci să te împuterniceşti“. „Sunt un om liber!“, „Sunt un erou şi fără mască!“, „Pot să respir liber“, „Vreau să comunic“, „Sunt în siguranţă în această lume“, sunt mesajele transmise de persoane de toate vârstele, în filmuleţul promovat de Cezar Ionaşcu.

În urmă cu două săptămâni, consultantul de imagine publica un filmuleţ în care încuraja oamenii, într-o piaţă aglomerată, să-şi dea măştile jos, cu mesajul „Sus inimile“.

Jurnalistul Matei M. Bărbulescu a scris pe pagina sa de Facebook că a înştiinţat poliţia şi DSP-ul în legătură cu instigările bărbatului la a nu respecta măsurile impuse de autorităţi în vreme de pandemie.

„Chiar nu-l arestează/amendează nimeni pe băiatul ăsta Cezar Ionaşcu? Acum câteva săptămâni am sunat şi la poliţie şi la DSP Bucureşti din cauza unui clip cu zeci de mii de vizualizări, culmea mai cretin decât ăsta, în care eram încurajaţi să «dăm măştile jos» şi să «sus inimile». Evident că autorităţile nu au făcut nimic. Acum cică «soluţia nu e să te protejezi», ci «să te împuterniceşti», whatever that means.De asta se uită oamenii în autobuz urât la mine şi mă iau la înjurături când îi rog politicos să poarte masca corect. Da' de fapt io sunt fraier că nu m-am împuternicit împotriva covidului. Măcar de acum ştiu şi o să mă împuternicesc împotriva bolilor de inimă, cancerului, îmbătrânirii, hehehe, ce viaţă o să duc“, a transmis jurnalistul.

Cezar Ionaşcu a fost contactat de „Adevărul“, însă el nu a dat niciun răspuns până în momentul publicării acestui articol.