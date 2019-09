Sosia Vioricăi Dăncilă a revenit la iUmor cu un nou număr de senzaţie: România e în mâinile mele. Uneori o mai las jos. Pe de altă parte, mai jos decât o las eu chiar nu există VIDEO

Actriţa, originară din Republica Moldova, a ironizat-o în numărul ei atât pe Viorica Dăncilă, cât şi pe Gabrilea Firea, Lia Olguţa Vasilescu, Carmen Dan, Liviu Dragnea şi Codrin Ştefănescu, dar şi partidul social-democrat. Nici preşedintele Klaus Iohannis nu a scăpat.

De data aceasta, actriţa a introdus în numărul ei şi un „roast“ al membrilor juriului, Delia, Cheloo şi Bendeac: „De cine să mai zic ca să înţelegeţi că nu sunt eu cel mai prost om celebru din România?“.



„Aş vrea să încep cu un mesaj adresat colegilor mei de partid. Ei au spus din nou: suntem cu toţii alături de domnul Dragnea. Aş vrea să infirm. Nu, după cum vedeţi încă nu suntem alături de dânsul. Vă spun sincer că am rămas singură şi nu-mi mai văd capul de treabă. Bine, nu-l vedeam nici înainte... decât în oglindă şi nu mă uit aşa des, pentru că eu când văd oameni cu handicap închid ochii. Aveam nişte lucruri foarte importante să vă spun, dar le-am uitat, aşa că o să vă spun altele. (...) Tot ce spun mă ţin de cuvânt. Sunt o femeie serioasă, cu picioarele pe umeri... cu capul pe picioare... pe umeri. Ce Dumnezeu? Sunt timorată, vă spun, sunt timorată de faptul că de câte ori deschid gura o să vă daţi seama cât de proastă sunt. (...) Uitaţi-vă cum am ajuns. Codrin Ştefănescu, un dobitoc! Scuze. Codrin Ştefănescu. Un dobitoc l-a supărat spunând că nu are stofă de lider. O prostie! Codrin este viitorul nostru. El este următorul care va merge la noul nostru sediu din Rahova. Voi ce faceţi, tineretul? Ieşiţi toată ziua în stradă şi strigaţi «hoţii, ieşiţi afară!» Dar nu vă e ruşine? Noi avem timp să ieşim aşa, când vreţi voi? Noi muncim la Guvern, nu stăm şi ne umplem de bani, ca în juriul iUmor. (...) În privinţa populaţiei să staţi liniştiţi. Mărim ce se poate. Noi când am spus că luăm, am luat şi când am spus că dăm, am spus. (...) Una peste alta, eu sunt o persoană educată, cu un discurs ambidextru, intelectual, care chiar dacă nu înţeleg ce spun mereu, mesajul e acelaşi.

Eu nu mai vreau să vă promit ce o să facem şi ce o să dregem. Ştiu ce am de făcut, România e în mâinile mele. Uneori o mai las şi eu jos că obosec. Pe de altă parte, mai jos decât o las eu chiar nu se există. Vă las pe mâini bune. Va veni istoria şi o să mă judece. O să vedeţi care eu am fost cea mai prim ministru bună care aţi avut-o. Nu am fost aleasă pentru gramatica care o vorbesc, ci pentru celelalte cunoştinţe pe care nu le deţin. Eu nu pun întrebări, nu am dileme. Fac şi tac. Mă rog, nu chiar tac. Mă rog, nici chiar fac. Dar trebuie să recunoaşteţi că alta mai bună ca mine nu era. Pe cine să pună şi domnul Dragnea şef? Doamna Firea e primar de ani de zile şi mai mult de operaţia aia cu sârma n-a făcut. Doamna Olguţa a mai făcut totuşi ceva remarcabil: s-a măritat. Doamna Carmen Dan a bătut... nişte legi la calculator. Femeile sunt la putere în România. Ei bine, asta vă deranjează! Matriarahatul. Să vă fie ruşine! Vă iubesc! România, te am mereu la inimă. De tine mă doare la bascheţi... la baschet, fotbal şi alte sporturi am reuşit performanţe datorită partidului nostru care a luptat să vă fie şi câteva bucurii. Acum mă voi retrage de pe această scenă, mă duc să mă gândesc dacă mi-a plăcut ce am spus. România, te rog să dormi liniştită. Somn uşor, ţărişoara mea. Te trezesc eu când termin“, a fost o parte din discursul sosiei Vioricăi Dăncilă.