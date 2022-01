Radio România Actualităţi, cel mai ascultat post din ţară

La nivel naţional, Radio România Actualităţi a înregistrat o cotă de piaţă de 12,7%, în mediul urban de 13,7% şi în Bucureşti de 15,4%.

Datele sondajului ARA arată că în perioada 30 august - 12 decembrie 2021, aproximativ 1,8 milioane de oameni au ales zilnic, ca mijloc de informare, Radio România Actualităţi. În Bucureşti, RRA ocupă a doua poziţie, în funcţie de numărul zilnic de ascultători.

Audienţa zilnică a programelor Radio România (Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Antena Satelor şi Reţeaua Studiourilor Regionale) însumează 3,3 milioane de ascultători zilnic, înregistrând astfel o cotă de piaţă de circa 25%, ceea ce poziţionează Societatea Română de Radiodifuziune pe locul I în preferinţele ascultătorilor.

Valul de toamna al Studiului de Audienţă Radio a fost realizat în perioada 30 august - 12 decembrie 2021 de către IMAS - Marketing şi Sondaje şi Mercury Research. În cadrul cercetării s-a măsurat audienţa posturilor de radio la nivel naţional, respectiv în urban, rural şi în municipiul Bucureşti.

Eşantionul are un volum de 11.114 persoane, cu o eroare maximă de eşantionare de ±0,9%. În mediul urban au fost realizate 7.765 interviuri, în mediul rural, 3.349 interviuri, iar în Bucureşti, 1.829 interviuri. În eşantion au fost incluse 1.848 de localităţi din România.

Măsurarea audienţei posturilor de radio în cadrul SAR s-a realizat pe baza metodei rememorării audienţei din ziua precedentă (Day After Recall), la care apelează cele mai multe dintre sistemele de măsurare existente pe plan internaţional, metodologie recomandată de EBU (European Broadcasting Union) şi ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).