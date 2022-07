Gabriel de Achim: „Am prieteni care sunt profesori la Sorbona şi care nu ratează niciun episod din Las Fierbinţi“ VIDEO

Prezent in ediţia Adevarul Live, Gabriel de Achim spune despre Las Fierbinţi că acest serial, care rămâne cu cea mai mare audienţă de public, nu este doar o comedie. ”În Las Fierbinţi este şi multă dramă şi suferinţă. Pentru ca tot ceea ce se întâmplă acolo este şi vesel şi trist, în egală măsură“, spune de Achim.

Referindu-se la audienţa pe care serialul a reuşit să o acumuleze in timp, de Achim arată că „Publicul este extrem de variat. De la oameni simpli, chiar analfabeţi, până la intelectuali. Am prieteni, în afara ţării care sunt profesori la Sorbona şi care îmi spun că nu ratează niciun episod. Doar să se întâmple ceva foarte grav şi să rateze.”

În paralel cu munca la serialul Las Fierbinţi, Gabriel de Achim a realizat până acum trei lung metraje, printre care amintim Ultima zi, Visul lui Adalbert şi Uneori ninge cu zăpadă, alteori cu întuneric, fiind considerate filme de artă şi prezentate în festivaluri internaţionale.

Întrebat dacă nu se teme că este, poate, criticat de creatorii de film din România, din zona de artă, pentru colaborarea la o producţie de televiziune adresată publicului larg, Gabriel de Achim spune: „Las Fierbinţi nu este o scădere pentru mine. Am avut o experienţă extraordinară, din toate punctele de vedere şi care mă ajută mult. Las Fierbinţi nu este o comedie la care doar râzi. Este o treabă foarte, foarte serioasă şi foarte frumoasă. Eu cred că orice faci, dacă îl acoperi cu efort intelectual şi moral, este extraordinar. Noi nu trăim zilnic doar din lucruri enorme, de cultură înaltă”

Gabriel de Achim nu face nicio diferenţă între Las Fierbinţi şi filmele de artă pe care le regizează. Din punctul lui de vedre, metoda este aceaşi. Filmul trebuie să fie o oglindă pe care regizorul o pune in faţa spectatorului şi în care el se priveşte şi se confruntă cu ce vede acolo. „Dacă faci asta ieşi in castig. Poti să îţi pui un diagnostic, să vezi ce este in neregulă cu tine şi să te tratezi. Pentru mine, Las Fierbinţi este acelaşi tip de film”, spune regizorul Gabriel de Achim.

