Fata unor căldărari a ridicat în picioare juriul şi publicul „Românii au talent“. Dovada că „niciun om nu trebuie judecat după aparenţe“ VIDEO

Isabela Stănescu, o tânără de 18 ani din Piatra Neamţ, a păşit pe scena „Românii au talent“ în costum tradiţional ţigănesc şi a uluit pe toată lumea când a început să cânte operă.

La finalul momentului, Andra, Andi Moisescu, Mihai Petre şi Florin Călinescu, dar şi spectatorii s-au ridicat pentru a o aplauda pe tânără în picioare.

„Mă simt foarte mândră de tine. Când ai intrat pe scenă, am văzut, aşa, câteva priviri: «Ia uite-o, e îmbrăcată cum e îmbrăcată!». Preconcepţiile… Se aşteptau, probabil, să faci altceva, să dansezi în vreun fel… Felicitări pentru tot ce faci, pentru talentul tău, pentru frumuseţea ta, pentru mesajul pe care îl transmiţi“, i-a spus Andra.

„Cred cu tărie că niciun om nu trebuie judecat după aparenţe, rasă, orientare sexuală. Cred că viaţa asta e o sărbătoare a diversităţii de care trebuie să ne bucurăm cu toţii, iar tu nu ai făcut decât să confirmi asta, dincolo de un număr de muzică ireproşabil. Mi se pare mult mai importantă puterea mesajului pe care l-ai adus aici. Sper să te vadă cât mai multă lume şi să înţeleagă“, a declarat şi Mihai Petre.

„Cei de acasă care sunt tâmpiţi în continuare şi nu atât pentru adulţi, cât pentru copii: dacă vă uitaţi la această emisiune, vă rog eu, nu fiţi cuminţi, nu mâncaţi tot din farfurie, ca să vă dea mama la ţigani. Pentru că dacă ajungeţi la ei, ajungeţi bine“, a comentat Florin Călinescu. Ulterior, actorul a adăugat: „Mi-a plăcut în primul rând pentru că nu se fasolesc - suntem romi. Nu, sunt ţigancă, asta e situaţia. Poţi fi român şi să fii un bou. Când eşti om şi ai şi un talent din ăsta...“.

Isabela Stănescu a precizat că se mândreşte cu faptul că este ţigancă şi a mărturisit că, deşi face parte dintr-o comunitate extrem de tradiţionalistă, părinţii au susţinut-o întotdeauna în cariera muzicală. În plus, tânăra a punctat că şi-a dorit să participe la „Românii au talent“ în primul rând pentru a-şi face tatăl mândru.

Isabela spune că îi place să cânte de mica, aşa că părinţii i-au cultivat talentul şi au înscris-o la Liceul de Arte „Victor Brauner“ din Piatra Neamţ. „Din clasa întâi până în clasa a VIII-a am studiat pian principal, cu mers la concursuri, la olimpiade, cu recitaluri. Din clasa a VIII-a, am decis să încerc ceva nou şi, pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt şi cu vocea, cochetând cu muzica pop, am căutat să iau lecţii de canto, dar aveam de ales doar între canto tradiţional şi canto clasic, aşa că am ales canto clasic, neavând tangenţe cu muzica populară“.

Nimeni din familia ei nu cântă: „Mama e casnică, tata are o firmă de mobilier. Sora cea mare e căsătorită şi e casnică, iar sora mijlocie îl ajută pe tatăl meu cu afacerea. Cânt la pian. Mai cânt amatoriceşte şi muzică jazz, fiindcă tehnica e super apropiată de cea de la canto clasic, nimic profesionist. Tot amatoriceşte cânt şi indie“.

Isabela este mândria comunităţii din Piatra Neamţ, fiind laureata mai multor concursuri de muzică, printre care trofeul la secţiunea de canto clasic al Concursului Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu“, premiul I la Olimpiada Naţională de Muzică, premiul I la Concursul Naţional de Canto Clasic „Achim Stoia“ şi, de asemenea, la Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu“. În plus, tânăra este bursieră a Fundaţiei Principesa Margareta a României.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: