Zelenski anunță primele discuții trilaterale Ucraina–SUA–Rusia în Emiratele Arabe Unite

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina, Statele Unite și Rusia urmează să poarte, în acest weekend, discuții tehnice trilaterale în Emiratele Arabe Unite, într-un format fără precedent de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Potrivit lui Zelenski, delegația americană a decis să amâne deplasarea la Moscova până după consultările cu partea ucraineană, un semnal pe care Kievul îl interpretează drept o recunoaștere a rolului său central în orice proces de negociere.

„Va fi prima întâlnire trilaterală de acest tip”, a spus președintele ucrainean, exprimându-și speranța că Rusia va fi dispusă la compromisuri care să ducă, în cele din urmă, la încheierea războiului.

Critici dure la adresa Europei: „40 de soldați nu protejează nimic”

În același context, Zelenski a criticat dur reacția Uniunii Europene față de tensiunile din jurul Groenlandei și a cerut o abordare mult mai serioasă în privința securității arctice.

Trimiterea unui contingent simbolic de aproximativ 40 de militari în Groenlanda nu transmite, în opinia sa, niciun semnal credibil către Rusia lui Vladimir Putin, China lui Xi Jinping sau chiar către Danemarca, aliat apropiat al Europei.

„Ori declarați clar că bazele europene vor proteja regiunea de Rusia și China și le construiți, ori riscați să nu fiți luați în serios. Patruzeci de soldați nu vor proteja nimic”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina ar putea contribui cu expertiză militară, invocând experiența dobândită în Marea Neagră: „Știm cum să scufundăm nave în apropiere de Groenlanda, așa cum o facem lângă Crimeea”.

Belarus, un eșec strategic al Occidentului

Președintele ucrainean a extins criticile și asupra modului în care Europa a gestionat situația din Belarus, acuzând lipsa de reacție fermă care a permis Moscovei să-și extindă influența și să desfășoare rachete rusești pe teritoriul belarus.

„Când refuzi să ajuți oameni care luptă pentru libertate, consecințele se întorc. Și sunt întotdeauna negative”, a avertizat Zelenski, ironizând răspunsul european drept un etern „poate, cândva, cineva va face ceva”.

Apel la sancțiuni mai dure și la o Europă care să inspire teamă

Zelenski a cerut impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând că lipsa unei reacții ferme subminează statutul global al Uniunii Europene.

„Dacă Europa nu este percepută ca o forță globală, dacă acțiunile sale nu îi sperie pe cei care fac rău, atunci Europa va fi mereu în defensivă, reacționând târziu la noi pericole și atacuri”, a spus el.

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice

Liderul ucrainean a făcut referire și la recentele atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, subliniind că obiectivul Moscovei este provocarea unor pene de curent generalizate și afectarea populației civile.

„Acesta este chipul Rusiei. Și, de fapt, acesta este chipul acestui război”, a declarat Zelenski.

El a precizat că i-a reamintit președintelui american Donald Trump necesitatea consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei, într-un moment în care atacurile asupra orașelor continuă.

„Nu pot spune că aceste atacuri ne fac mai puternici. Este vorba despre oameni. Oamenii supraviețuiesc, sunt eroi – civili și soldați. Ei luptă pentru familiile lor, pentru casele lor și, desigur, pentru libertate”, a conchis președintele ucrainean.

În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri, Zelenski a declarat că a avut o întâlnire „bună” cu Trump și că speră să se îndrepte spre pace.

El a subliniat însă că „ultimul kilometru” este întotdeauna „foarte dificil” „În timpul oricărui dialog cu orice președinte, trebuie să apăr interesele țării mele. De aceea, dialogul nu este poate simplu, dar astăzi a fost. A fost pozitiv”, spune el.

Zelenski a fost întrebat cum pot oamenii să ajute Ucraina și a răspuns că apărarea țării este „foarte costisitoare”, îndemnând liderii de afaceri să se mobilizeze și să deschidă birouri în Ucraina pentru a ajuta economia țării.

El acceptă în glumă că există „un pic” de risc asociat operațiunilor comerciale în Ucraina, dar spune că acest lucru arată „sprijin real” prin „locuri de muncă, bani, investiții” pentru Ucraina, în timp ce poporul său își apără modul de viață independent.

Documentele pentru încheierea războiului sunt „aproape gata”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la Davos că documentele menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia sunt „aproape gata”, după o nouă rundă de discuții cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe marginea Forumului Economic Mondial.

Potrivit liderului de la Kiev, echipele americană și ucraineană lucrează „aproape zilnic” la acest pachet de documente, iar progresele sunt rezultatul unei abordări pe care Zelenski o descrie drept „onestă și determinată” din partea Ucrainei.

„Ucraina acționează cu maximă sinceritate și hotărâre, iar acest lucru aduce rezultate. Acum Rusia trebuie să fie pregătită să pună capăt acestui război, să oprească agresiunea”, a spus Zelenski.

Europa, acuzată de pasivitate: „Blocată în modul Groenlanda”

În discursul său, Zelenski a lansat critici directe la adresa liderilor europeni, pe care i-a acuzat de lipsă de reacție atât în privința războiului din Ucraina, cât și a noilor tensiuni geopolitice din jurul Groenlandei.

„Toată lumea și-a mutat atenția spre Groenlanda. Este evident că mulți lideri pur și simplu nu știu ce să facă. Așteaptă ca America să se răcească pe acest subiect, sperând că va trece de la sine. Dar dacă nu va trece?”, a avertizat Zelenski.

El a rezumat atitudinea europeană într-o formulă ironică: „Europa rămâne în modul Groenlanda: poate cândva, cineva va face ceva”.

Referindu-se la securitatea arctică, Zelenski a subliniat că soluțiile simbolice nu sunt credibile. „Ori declarați clar că bazele europene vor proteja regiunea de Rusia și China și le construiți, ori riscați să nu fiți luați în serios. Patruzeci de soldați nu protejează nimic”, a spus el, reluând o temă pe care și Donald Trump o invocă frecvent.

Președintele ucrainean a avertizat că navele de război rusești navighează „liber” în zona Groenlandei și a oferit, din nou, sprijinul militar al Ucrainei. „Putem garanta că niciuna dintre aceste nave nu va rămâne. Le putem scufunda lângă Groenlanda, așa cum o facem lângă Crimeea. Știm cum să luptăm acolo – dacă ni s-ar cere și dacă Ucraina ar fi în NATO. Dar nu este”, a punctat el.

„Europa, frumoasă, dar fragmentată”

Zelenski a descris Europa drept un „caleidoscop frumos, dar fragmentat” de state mici și mijlocii, care par dezorientate într-un moment de schimbare a priorităților globale.

„În loc să preia conducerea în apărarea libertății la nivel mondial, mai ales atunci când atenția Americii se mută în altă parte, Europa pare pierdută, încercând să-l convingă pe președintele SUA să se schimbe. Dar el nu se va schimba”, a spus liderul ucrainean.

Dependența de SUA și dilema NATO

Zelenski a avertizat că Europa este excesiv de dependentă de Statele Unite pentru propria securitate și a pus sub semnul întrebării capacitatea reală a NATO de a reacționa în lipsa unui angajament ferm american.

„Europa are nevoie de forțe armate unite, capabile să o apere astăzi”, a spus el, întrebând retoric cine ar interveni dacă Rusia ar decide să invadeze Lituania sau să atace Polonia.

„NATO există, în acest moment, datorită credinței că Statele Unite vor acționa. Dar ce se întâmplă dacă nu o vor face? Credeți-mă, această întrebare este prezentă în mintea fiecărui lider european”, a avertizat Zelenski.

Tribunalul pentru agresiunea Rusiei, blocat de lipsa voinței politice

Președintele ucrainean a criticat și lipsa de progrese în ceea ce privește crearea unui tribunal special pentru judecarea agresiunii ruse, subliniind că, în Europa, „prea des altceva este mai urgent decât justiția”.

„Europa adoră să vorbească despre viitor, dar evită să acționeze astăzi – iar acțiunile de azi definesc viitorul pe care îl vom avea”, a spus el.

Deși au avut loc numeroase reuniuni, a subliniat Zelenski, Europa nu a reușit nici măcar să stabilească un sediu funcțional pentru acest tribunal. „Ce lipsește: timpul sau voința politică?”, a întrebat el.

În același timp, liderul ucrainean a spus că este recunoscător partenerilor occidentali pentru discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului – un subiect care devine tot mai central pe agenda negocierilor.