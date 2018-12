Drama câştigătoarei X Factor 2018. A venit în România pentru a-şi scăpa de sărăcie mama şi fiica: „Am muncit mult să le trimit banii în fiecare lună“ VIDEO

Filipineza Bella Santiago a fost desemnată de telespectatori câştigătoarea X Factor 2018 , după ce a reuşit să impresioneze cu vocea puternică şi prezenţa scenică explozivă, dar şi prin povestea de viaţă.

Originară din Dasmariñas, Filipine, Resciebelle Santiago a urmat cursuri de canto de la vârsta de 12 ani, iar trei ani mai târziu a început să susţină concerte live publice şi private în Filipine, Malaezia şi Taiwan.

Bella nu a avut o copilărie fericită, provenind dintr-o familie modestă, iar neajunsurile au fost dublate de şocul pierderii tatălui la o vârstă fragedă. „Viaţa mea a fost foarte grea. Tatăl meu a murit când aveam un an şi mama mea nu şi-a găsit de lucru. Mâncam orez cu sare, orez cu sos de soia, orez cu lapte. Aşa era viaţa mea când eram mică. De asta am acest vis, să fac bani pentru mama, să-i dau mâncare. Familia mea e în Filipine“, a povestit solista pentru Antena 1.

Bella are o fetiţă în vârstă de şapte ani, care este lăsată în grija mamei sale, iar ea se zbate din răsputeri pentru a le oferi celor două un trai mai bun, având în vedere că acestea trăiesc în condiţii grele. Tatăl copilului a părăsit-o pe Bella şi nu a dorit să ştie nimic de fetiţa lor.

„Am o fetiţă care are şapte ani şi am lucrat foarte mult să le trimit bani în fiecare lună mamei şi fetiţei mele, că nu aveam pe nimeni care să mă ajute. Visul meu în viaţă este să fac bani pentru mama şi pentru fetiţa mea. Să-i dau pentru mâncare, să fie altfel viaţa lor. Nu l-am mai văzut pe copilul meu de doi ani, am doar poza ei cu mine tot timpul. Muncesc din greu pentru ele. Fac totul pentru ele... să le ofer tot ce nu au. Pentru că eu când eram mică nu am avut nimic. Nu aveam nici măcar timp să mă joc, trebuia să îmi ajut bunica pentru că mama mă lăsase în grija ei. Copilăria mea a fost foarte tristă. Sunt foarte recunoscătoare că Dumnezeu mi-a dat vocea asta, aşa pot câştiga bani pentru fetiţa mea. Vreau ca fetiţa mea să aibă o viaţă mai bună. O să cânt şi o să lupt pentru fetiţa şi mama mea şi pentru visul meu“, a mai povestit Bella Santiago.

Cântăreaţa a precizat că îşi doreşte să-şi aducă şi fiica în România, pentru a-i asigura o viaţă mai bună şi pentru a-i putea fi alături în momentele importante. În plus, Bella a declarat de mai multe ori că iubeşte România şi, în plus, s-a născut chiar de 1 Decembrie.

Bella Santiago a venit în România în noiembrie 2016, când a ajuns până în semifinalele show-ului „Românii au talent“, unde a fost remarcată de trupa Jukebox şi a fost cooptată în echipă. Anul trecut, Bella şi Jukebox au participat la Eurovision România cu piesa „Auzi cum bate“ şi s-au clasat pe locul patru.

Bella Santiago a reuşit să facă momente virale pe YouTube în sezonul opt al show-ului „X Factor“, începând cu interpretarea din audiţii şi până la cele din galele live

La începutul lunii decembrie, Bella s-a căsătorit cu iubitul ei, Nicolae Ionuţ Grigorie , cel care a şi convins-o să se stabilească definitiv în România. „Sunt foarte fericită şi emoţionată. Mă bucur că ne înţelegem şi că vom fi împreună până la bătrâneţe“, a povestit Bella, care şi-ar mai fi dorit un singur lucru pentru ca ziua să fie perfectă: ca fiica sa să fi fost prezentă la eveniment. Prietenii le-au făcut însă tinerilor căsătoriţi cadou bilete de avion pentru ca în primăvara anului următor să poată merge să o aducă pe micuţă în România, pentru a fi prezentă la cununia religioasă.