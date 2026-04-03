Video România ar putea ajunge la raționalizarea consumului, în contextul crizelor globale. Expert: „Se poate ajunge și în această situație”

În condiții economice dificile, România ar putea ajunge chiar la raționalizarea consumului, nu doar la măsuri de economisire, a avertizat președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, în cadrul Interviurilor Adevărul. Acesta a explicat că simpla recomandare de a consuma mai puțin nu este suficientă dacă nu există un efort colectiv. În opinia sa, în situații de criză severă, autoritățile pot fi nevoite să prioritizeze resursele pentru domenii esențiale, precum agricultura, transporturile sau apărarea.

Dăianu a făcut diferențierea între cele două concepte esențiale: raționalizarea înseamnă un consum mai eficient și mai responsabil al resurselor, iar raționarea presupune restricții impuse de stat, inclusiv limitarea cantităților disponibile pentru populație

„Raționare este, de fapt, când se dă un voucher. Asta e singura cantitate pe care o lua, dumneavoastră, pentru a achiziționa la pompă de exemplu. Se poate ajunge și în această situație. Adică statul se acorde prioritate unor sectoare fără de care nu se poate trăi”, a explicat acesta.

Potrivit economistului, într-un astfel de scenariu, prioritare ar deveni sectoarele esențiale precum agricultura, transporturile sau armata.

„Trebuie să ne gândim și la ceea ce este mai rău. Cel mai rău ar fi să avem o război în România”, a zis Dăianu la interviurile Adevărul.

Sursa video: Interviurile Adevărul

Scumpiri și presiune pe bugetele românilor

Dăianu a atras atenția că semnele unei presiuni economice crescânde sunt deja vizibile. El a dat exemplul costurilor de transport aerian, care în unele cazuri s-au dublat: „Curse care costau 300-400 de euro au ajuns la 700-800 de euro. (...) Pentru unii, inclusiv vacanțele devin un lux.”

În acest context, el recomandă populației mai multă prudență financiară și adaptarea stilului de viață: cheltuieli mai atent gestionate, consum redus și orientare către soluții mai economice.

Măsuri de economisire: de la gospodărie la nivel național

Președintele Consiliului Fiscal a declarat că economisirea trebuie să înceapă de la nivel individual, dar și să fie susținută prin politici publice: reducerea consumului de energie în gospodării, utilizarea mai frecventă a mersului pe jos sau a bicicletei, limitarea vitezei în orașe pentru reducerea consumului de combustibil, descurajarea exceselor, inclusiv prin sancțiuni mai dure în trafic.

Economistul a respins ideea că astfel de măsuri ar însemna o întoarcere la perioada comunistă, explicând că raționalizarea a fost aplicată și în economii dezvoltate.

Și în Statele Unite s-a raționalizat în anumite perioade de criză, a precizat el, făcând referire la crizele energetice din trecut.

Dăianu sugerează că astfel de măsuri pot fi evitate dacă există o gestionare mai eficientă a resurselor și o adaptare rapidă la noile realități economice.

De asemenea, Dăianu a criticat comportamentul de consum ostentativ, considerând că acesta nu mai este sustenabil în actualul context: „Trebuie să existe limite, inclusiv limite ale decenței. Nu poți vorbi de cumpătare și în același timp să încurajezi excesele.”

El a insistat asupra ideii de responsabilitate, atât la nivel individual, cât și la nivelul societății, inclusiv prin educație și exemple publice.