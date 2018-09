Cântăreţul What's Up s-a retras de la Exatlon după o ceartă aprinsă cu Lili Sandu: „Tu nu ţipi la mine că vin şi-ţi trag una peste ochi!“ VIDEO

„Îmi pare rău, n-am mai rezistat psihic, îmi cer scuze, vă las casa....“, le-a spus cântăreţul coechipierilor săi.

Încă de la debutul sezonului doi Exatlon, What's Up a avut mai multe neînţelegeri atât cu membri ai echipei adverse, cât şi cu vedetele din tabăra sa. Totul a culminat cu o ceartă aprinsă cu Lili Sandu care s-a lăsat cu ameninţări. Cântăreaţa spărgea o nucă de cocos fără să-şi dea seama că What's Up dormea, iar acesta, trezit de zgomot, i-a atras atenţia spunându-i că gestul ei e o lipsă de respect. Deşi a încercat să-i explice că nu ştia că doarme, What's Up a continuat cu reproşurile, iar când a ridicat tonul, Lili Sandu a răbufnit la rândul ei: „Tu nu ţipi la mine că vin şi-ţi trag una peste ochi!“. Moment în care cântăreţul a făcut un gest pueril: şi-a băgat degetele în urechi şi a început să cânte.

Momentul surprins de la minutul 6.50