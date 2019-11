Anunţul lui Mircea Badea despre „În gura presei“, de la Antena 3: „Emisiunea pe care o ştiaţi nu mai există de astăzi“

După 15 ani de emisie de la pupitrul „În gura presei“, emisiune difuzată de Antena 3, Mircea Badea a anunţat că producţia va dispărea de pe post. El a scris un text pe Facebook în care a explicat ce urmează să se întâmple.

„Am început emisiunea de la măsuţă pe 13 septembrie 2004. Sunt 15 ani. Suficient. Emisiunea pe care o ştiaţi nu mai există începând de azi. Consideraţi că şi eu, cel din contextul obişnuit, am crăpat/am emigrat“, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Motivele pentru care s-a produs această schimbare ar fi „multiple“, moderatorul „În gura presei“ explicând că „nu are de dat socoteală nimănui“, însă simte „scârbă şi zădărnicie“: „Motivele sunt multiple, articulate, dar nu am de dat socoteală nimănui. Ca idee generală, am un profund sentiment de scârbă şi de zădărnicie. Acum vreau doar să râd la teveu“.

Totuşi, Mircea Badea va avea o altă emisiune, la aceeaşi oră: „Începând de azi voi presta la aceeaşi oră, la acelaşi post, o emisiune de hăhăială/divertisment. Am convingerea că s-ar putea să mă pricep la ceea ce unii numesc, de multe ori impropriu, umor“.

„Vă mulţumesc pentru cei 15 ani şi vă doresc multă la revedere“, le-a transmis prezentatorul TV fanilor săi.