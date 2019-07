VIDEO Ed Sheeran a făcut spectacol pe Arena Naţională doar cu vocea şi chitara: „Când am început să cânt credeam că o voi face doar în baruri“

Cântăreţul britanic Ed Sheeran, în vârstă de 28 de ani, a cântat în premieră în România, pe Arena Naţională din Bucureşti, unde a făcut spectacol în faţa a peste 50.000 de persoane. Fanii au cântat alături de artist pe tot parcursul concertului, care a ţinut aproximativ două ore.

În deschiderea show-ului de la Bucureşti au urcat pe scenă artista suedeză Zara Larsson (21 de ani) şi cântăreţul britanic James Bay (28 de ani). Cel din urmă, îmbrăcat într-un tricou alb şi jeanşi, a făcut spectacol cu cele mai cunoscute pese ale sale, printre care „Hold Back the River“, „Let it Go“, „Us“, „Pink Lemonade“ şi a mulţumit fanilor în română după aproape fiecare piesă cântată.

James Bay în deschiderea concertului Ed sheeran la Bucureşti FOTO Mihai Anghel

La ora 21.00, în uralele fanilor, Ed Sheeran şi-a făcut apariţia pe scenă. A salutat publicul şi s-a pus pe cântat. Prima piesă interpretată pe scena de la Bucureşti a fost „Castle on the Hill“, iar pe ecranul uriaş din spatele său erau proiectate imagini cu nori pe un cer senin. „E prima dată când cânt în România. Mulţumesc pentru primirea călduroasă“, s-a adresat el publicului. Artistul a „avertizat“ apoi că „va fi o seară lungă“ şi a asigurat că tot ceea ce face pe scenă este live.

Fără trupă sau backing vocals, dansatori sau orchestră, Ed Sheeran a impresionat doar cu vocea şi chitara. Cântăreţul nu şi-a neglijat deloc fanii, ba chiar a comunicat în permanenţă cu ei, îndemnându-i să cânte alături de el. „Nu vă cer să cântaţi ocazional, vreau să cântaţi cât puteţi de tare la fiecare melodie. Treaba mea e să cânt frumos, treaba voastră e să cântaţi şi să ţipaţi cât puteţi de tare. Puteţi face asta?“, a spus el.

În plus, îndrăgitul cântăreţ a mărturisit că va rămâne în România încă trei zile, timp în care va încerca să viziteze cât mai multe locuri frumoase: „Mi-am dorit să ajung în Bucureşti de foarte mult timp şi sunt fericit să fiu aici în sfârşit. Pentru că am cântat în toată lumea, vreau să vă aud şi pe voi acum, vreau să aud cum ţipaţi. După show voi avea trei zile libere în minunata voastră ţară şi plănuiesc ca în aceste trei zile să-mi recapăt vocea. O am acum, dar plănuiesc să o pierd în această seară. Vreau să-mi pierd vocea alături de voi.“





„Când am început să cânt, n-am crezut niciodată că voi avea ocazia să cânt într-o ţară care nu e a mea. Eu provin dintr-un oraş mic şi credeam că voi cânta doar în baruri şi că mă vor asculta doar câteva zeci de oameni pe seară, aşa că sunt onorat să vă văd atât de implicaţi, cântând, având în vedere faptul că limba maternă nu este engleza, pentru mine este senzaţional“, a mai spus artistul.



Ed Sheeran, concert în premieră la Bucureşti



Unul dintre momentele emoţionante a fost când Ed Sheeran a interpretat una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, „Perfect“. Artistul şi-a rugat fanii să aprindă lanternele de la telefoane, iar stadionul s-a luminat în întregime. „O să vă rog să cântaţi cu mine. Dacă nu ştiţi versurile acestei piese, înseamnă că aţi greşit concertul“, a glumit Ed. Românii nu l-au dezamăgit pe simpaticul cântăreţ şi au cântat la unison.

Ba chiar, roşcovanul a zâmbit flatat când zecile de mii de oameni i-au fredonat versurile, prilej cu care britanicul s-a lansat în complimente: „Sunteţi cel mai gălăgios public de până acum. Vă mulţumesc pentru fiecare ţipăt şi pentru fiecare vers cântat“.

Dacă la început Ed a îndemnat publicul să cânte cât mai tare, când a venit rândul piesei „So in love“, Sheeran a avut o altă rugăminte: un moment de linişte. Lanternele s-au aprins din nou, iar vocea cântăreţului britanic a răsunat perfect în Arena Naţională, ocazie pentru tinerii îndrăgostiţi să-şi facă declaraţii prin săruturi şi îmbrăţişări. „Live a little“ scrie pe spatele gol al unei fane, care a renunţat să filmeze şi a aprins la rândul ei, lanterna telefonului.





Ed sheeran, spectacol pe Arena Naţională din Bucureşti

Concertul lui Ed Sheeran a inclus şi piese precum „I See Fire“, „Thinking Out Loud“, „Dive“, „Photograph“şi „The A Team“, iar pe ecranele din spatele artistului au rulat imagini din videoclipurile cântăreţului şi proiecţii speciale.

Şi microbiştii prezenţi la concert au avut parte de o surpriză. De departe, cel mai emoţionant moment al serii, care a stârnit urale isterice, a fost cel în care Ed Sheeran a revenit pe scenă, la bis, îmbrăcat în tricoul Naţionalei de Fotbal şi a fluturat steagul tricolor. El a interpretat apoi piesele „You need me, I don't need You“ şi „Sing“.

Concertul s-a încheiat în jurul orei 23.00. „Mulţumesc, Bucureşti! Vă mulţumesc că aţi cântat alături de mine. Să ajungeţi în siguranţă acasă“, a rostit Sheeran, iar ploaia de la sfârşitul spectacolului i-a grăbit spre ieşire pe cei prezenţi.

Ed Sheeran, moment de senzaţie pe Arena Naţională: a urcat pe scenă într-un tricou al Naţionalei de Fotbal a României



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: