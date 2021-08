Untold 2021, festivalul la care vin 5 dintre cei mai bogaţi artişti ai lumii. Averile lor cumulate ating aproape jumătate de miliard de dolari

Site-ul Celebrity Net Worth a realizat un clasament al celor mai bogaţi 50 DJ ai lumii. Cinci dintre aceştia vor fi prezenţi anul acesta, în perioada 9-12 septembrie, la Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume.

David Guetta - Avere estimată de 150 de milioane de $

Celebrul DJ francez va urca din nou, anul acesta, pe scena festivalului Untold, fiind unul dintre cei mai îndrăgiţi artişti. David Guetta este pe locul 4 în topul celor mai bogaţi 50 de DJ ai lumii şi are o avere estimată de 150 de milioane de $, potrivit site-ului Celebrity Net Worth. Iar veniturile sale cresc, odată cu faima.

Producătorul francez a câştigat numeroase discuri de aur şi platină şi a fost votat de două ori DJ-ul numărul 1 din lume. Totodată, Guetta domină podiumul şi ca cel mai apreciat DJ de pe Facebook.

Steve Aoki - Avere estimată de 120 de milioane de $

Spectacol în Mainstage-ul festivalului Untold va face şi nonconformistul Steve Aoki, celebru pentru torturile pe care le aruncă în public în timp ce mixează. Anul acesta, DJ-ul american este pe locul 5 în clasamentul bogaţilor, cu o avere estimată de 120 de milioane de $.

Afrojack - Avere estimată de 60 de milioane de $

Spui Afrojack, spui "succes"!

Nick Van de Wall domină şi el clasamentul celor mai cunoscuţi DJ la nivel internaţional. De origine olandez, Afrojack este câştigător al Premiilor Grammy, iar colaborările cu Chris Brown, Snoop Dogg şi Wiz Khalifa i-au adus succesul la nivel mondial.

Potrivit publicaţiei Celebrity Net Worth, anul acesta producătorul din Olanda este pe locul 12, în topul celor mai bogaţi 50 de DJ ai anului, cu o avere estimată de 60 de milioane de dolari.

Paul Van Dyk - Avere estimată de 60 milioane de $

DJ-ul şi producătorul german Paul Van Dyk este unul dintre primii artişti nominalizaţi la premiile Grammy, la categoria "Dance - muzică electronică". La a 6-a ediţie a festivalului Untold vine, ocupând locul 13 în topul bogaţilor, cu o avere estimată tot la 60 de milioane de $, la fel ca Afrojack.

Martin Garrix - Avere estimată de 30 de milioane de $

La jumătate din averea colegilor de breaslă, dar la fel de iubit de festivalieri, olandezul Martin Garrix a spart toate barierele şi este unul dintre cei mai tineri DJ de succes din întreaga lume. Până la 25 de ani a colaborat cu nume mari, precum Dua Lipa, Khalid şi G-Eazy. Trei ani la rând a dominat clasamentul Top 100 DJ Mag şi are propria sa casă de discuri.

Despre cea de a 6-a ediţie Untold

Povestea magică Untold va avea loc între 9 şi 12 septembrie la Cluj, iar spectacolele se vor desfăşura pe 7 scene. Pe lângă cei 5 dintre cei mai bogaţi DJ ai lumii, pe scena principală vor face o atmosferă incendiară şi artişti precum Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Parov Stelar şi Tyga.

The Galaxy Stage, cunoscută ca paradisul muzicii underground - va găzdui staruri precum Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte sau Amelie Lens – artiste care ajung în premieră la un festival în România.,

Cât costă biletele la Untold

Biletele de acces pentru cele 4 zile de festival pornesc de la 159 de euro plus taxe. Există şi varianta tichetelor de o zi, care încep de la 69 de euro plus taxe şi ajung la 169 de euro plus taxe, pentru zona VIP.