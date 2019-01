Când şi unde au loc cele trei show-uri Eurovision România 2019

Semifinaliştii Eurovision România 2019, în ordine alfabetică:

„Baya (Speechless)“ - M I H A I

„Daina Letitia Moisescu & Sensibil“ - Balkan

„Dear Father“ - Laura Bretan

„Destin“ - Trooper

„Discrete“ - Xonia

„Give Up Now“ - Johnny Badulescu

„High heels on“ - Echoes

„Ielele“ - 2 Gents

„Independent“ - Xandra

„Make Me Your Man“ - TWM

„On a Sunday“ - Ester Peony

„Right Now“ - Olivier Kaye

„Rock This Way“ - Ommieh x Anakrisez

„Skyscraper“ - Teodora Dinu

„Tears“ - Georgy

„The Call“ - Berniceya

„The Song of my Heart“ - The four

„The Way it Goes“ - Steam

„Underground“ - Vaida

„We are the Ones“ - Claudiu Mirea

„Weight of the World“ - Nicola

„Without you (Sin ti)“ - Dya & Lucian Colareza

„Your Journey“ - Aldo Blaga