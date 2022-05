Încasări record de 100 de milioane de dolari pentru filmul „Top Gun: Maverick”, în prima săptămână. Ce spun criticii

În primele trei zile din cinematografele din America de Nord, filmul a încasat 124 de milioane de dolari din bilete, a afirmat duminică Paramount Pictures. Această cifră se ridică la circa 248 de milioane de dolari, la nivel mondial. „Aceste rezultate sunt ridicol, extraordinar de fantastice”, a declarat Chris Aronson, preşedintele distribuţiei interne de la Paramount.

„Sunt fericit pentru toată lumea. Sunt fericit pentru companie, pentru Tom, pentru realizatori”, a mai adăugat acesta, relatează BBC

Cel mai bun weekend de deschidere al unui film al lui Cruise a fost în anul 2005, cu „War of the Worlds”, care a încasat 64 de milioane de dolari.

A doua apariţie a lui Tom Cruise în rolul lui Maverick a avut a patra cea mai mare deschidere a oricărui film de la începutul pandemiei de Covid-19, în spatele celui mai bine vândut „Spider-Man: No Way Home”, urmat pe locul doi de „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” şi apoi de „The Batman”.

„Că Top Gun original a făcut istorie ajungând pe primul loc în Topul Oficial al Filmelor şi că multe dintre aceste vânzări au fost descărcări digitale este o mare realizare”, a menţionat Becca Monahan, directorul comercial al companiei oficiale Charts.

Criticii au lăudat revenirea Top Gun: Maverick la începutul acestei luni, calificând-o „o continuare care sparge barierele”.

The Independent a considerat că filmul este „la fel de palpitant pe cât sunt blockbusterele”, fiind „o adevărată continuare a moştenirii”.

The Telegraph l-a numit „absurd de interesant” şi „în mod incontestabil cel mai bun film de acţiune de studio din ultimii ani”.