„5Gang: un altfel de Crăciun“, filmul românesc cu cei mai mulţi spectatori din ultimii 24 de ani

Succesul din online al vloggerilor a ajuns şi în sălile de cinema. „5Gang: Un altfel de Crăciun“ este cea mai populară comedie românească lansată din anul 1995 şi până în prezent. Filmul, lansat pe 27 decembrie, a fost vizionat în trei săptămâni de un număr record de spectatori, respectiv 302.491.

Debutul regizoral al lui Matei Dima reuşeşte astfel să intre în top cinci box office general al anului 2020, fiind singurul film românesc care a înregistrat acest succes. Amintim şi că filmul cu vloggeri a primit de la Guvern o finanţare de 490.000 de lei , echivalentul a 100.000 de euro, în cadrul proiectului prin care statul sprijină industria cinematografică.

„5Gang: Un altfel de Crăciun“ a fost vizionat de 146.784 de spectatori în primul weekend de la lansare, un număr record în cinematografia românească. 2019 a fost un an bun pentru filmele comerciale româneşti, acelaşi record fiind iniţial depăşit de comedia „Oh, Ramona!“.

În weekend-ul lansării, „5Gagn“ a detronat „Star Wars: The Rise of Skywalker“, aflat la a doua săptămână de prezenţă în cinematografe, pe un număr de ecrane de două ori mai mare. Comedia cu vloggeri a rămas pe prima poziţie şi în a doua săptămână de la lansare, iar după a treia este pe locul secund. În plus, 10.000 de bilete au fost vândute în etapa de presale.

Povestea este relevantă atât pentru cei care îi urmăresc zi de zi pe Selly şi membrii trupei 5Gang, cât şi pentru consumatorii de comedii care îşi doresc să se bucure de o producţie românească autentică. Selly trăieşte o peripeţie neaşteptată creată de faima adusă de fenomenul 5Gang. Selly, Gami, Pain, Dia şi Mădălin evidenţiază influenţa vlogging-ului în societatea actuală.

Selly, personajul principal din film, a mulţumit spectatorilor care au dat o şansă filmului de Crăciun, încă din primele zile de la lansarea în cinematografe: „Tot ce am urmărit cu acest film este să ne îndeplinim un vis de a spune o poveste despre noi şi despre prietenia noastră. Acest rezultat demonstrează încă o dată faptul că suntem o faţă nu numai în online, ci şi în offline, cu o comunitate uriaşă şi foarte implicată în ceea ce facem. Transmit mulţumiri echipei şi tuturor celor care şi-au rupt din timp pentru a vedea «5Gang: Un altfel de Crăciun». Este un proiect în care am investit nu doar timp, ci şi emoţii, şi sentimente. Faptul că atât de mulţi oameni au venit să-l vadă ne face foarte fericiţi şi ne motivează să muncim mai mult şi să facem lucruri şi mai mari în 2020“, a transmis Selly.

Filmul „5Gang: Un altfel de Crăciun“ este încă disponibil în cinematografele din toată ţara, iar bilete pot fi cumpărate de pe site-ul film.5gang.ro.