Jim Carrey nu-l va mai interpreta pe Joe Biden în emisiunea „Saturday Night Live“

Carrey nu a mai apărut în "SNL" în ultimele două emisiuni, nici Alec Baldwin, care l-a interpretat pe preşedintele Donald Trump timp de patru sezoane.

"Deşi contractul meu prevedea doar şase săptămâni, am fost încântat să fiu ales preşedintele vostru la SNL", a scris actorul pe reţeaua de socializare. "Mi-ar plăcea să continui ştiind că Biden a fost învingător".

Înainte de Jim Carrey, rolul Biden a fost jucat de Jason Sudeikis, Woody Harrelson şi John Mulaney.

Weekendul acesta, Alex Moffat a apărut în rolul preşedintelui ales al SUA în "Saturday Night Live".

Actorul canadian Jim Carrey, născut pe 17 ianuarie 1962, este cunoscut pentru rolurile din comedii de succes precum „Dumb and Dumber”, „Ace Ventura: Pet Detective” şi „Bruce Almighty”. Actorul a câştigat două Globuri de Aur, pentru „The Truman Show” (1998) şi „Man on the Moon” (1999). Unul dintre cele mai aclamate roluri ale lui a fost cel din drama „Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004).

