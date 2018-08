„Zombie Boy“ s-a sinucis la 32 de ani. Manechinul a devenit celebru datorită tatuajelor sale impresionante FOTO

Rick Genest a fost găsit mort în locuinţa sa din Montreal, Quebec, la începutul acestei săptămâni, scrie The Guardian. Reprezentanţii companiei care se ocupa de contractele modelului, Dulcedo, au declarat că sunt „şocaţi şi devastaţide această tragedie“.

Autorităţile nu au dorit să ofere informaţii despre cauza decesului, însă revista „People“ a scris că este vorba despre o sinucidere. Ulterior, Lady Gaga, care a contribuit la succesul modelului, a confirmat informaţia pe Twitter: „Sinuciderea prietenului Rick Genest este devastatoare. Trebuie să ne străduim mai mult să schimbăm cultura, să vorbim mai deschis despre sănătatea mintală şi să eliminăm stigmatul. Dacă suferiţi, sunaţi un prieten sau un membru al familiei. Trebuie să ne salvăm unii pe ceilalţi.“

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB