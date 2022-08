Un reprezentant al actriţei Anne Heche a declarat că „nu se aşteaptă să supravieţuiască” după teribilul accident, din cauza rănilor la cap

„Vrem să mulţumim tuturor pentru urările şi rugăciunile lor pentru recuperarea Annei şi să mulţumim personalului dedicat şi asistentelor minunate care au îngrijit-o pe Anne la Grossman Burn Center din spitalul West Hills”, a spus reprezentantul într-un comunicat

„Din păcate, din cauza accidentului său, Anne Heche a suferit o leziune anoxică severă cerebrală şi rămâne în comă, în stare critică. Nu se aşteaptă ca ea să supravieţuiască”.

Heche a intrat cu maşina într-o casă din cartierul Mar Vista din Los Angeles, vinerea trecută, fiind în comă cu arsuri grave. Luni, reprezentanţii ei au declarat că se află în „stare extremă critică”.

Poliţia din Los Angeles investighează dacă ea se afla sub influenţa drogurilor în momentul accidentului, deoarece în sângele ei i-au fost găsite narcotice, dar acestea ar fi putut proveni din medicamentele care i s-au administrat în spital.

Heche rămâne conectată la aparate, deoarece „a fost mult timp alegerea ei să-şi doneze organele”, iar medicii determină dacă unele sunt viabile.

„Anne avea o inimă uriaşă şi i-a atins pe toţi cei pe care i-a întâlnit cu spiritul ei generos”, a continuat declaraţia. „Mai mult decât talentul ei extraordinar, ea a dăruit bunătate. Va fi amintită pentru onestitatea ei curajoasă şi foarte dor pentru lumina ei”.

O veterană a televiziunii şi a filmului

Heche este un veterană a televiziunii şi a filmului care a devenit cunoscută la sfârşitul anilor 1990 ca parteneră a lui Ellen DeGeneres. După ce relaţia s-a încheiat, Heche a spus că atât mediatizare, cât şi notorietatea care au venit după au fost în detrimentul carierei ei.

Ea a jucat în „Donnie Brasco (1997) şi „I Know What You Did Last Summer” (1997), „Six Days Seven Nights” (1998). Serialele TV în care a apărut: „Ally McBeal”, „Everwood”, „Men in Trees” şi „The Michael J. Fox Show”, "Gracie's Choice" şi "Vanished". A primit un trofeu Daytime Emmy pentru rolul din „Another World”.