Multe hoteluri de la mare se închid mai devreme anul acesta. „Litoralul pentru toți” nu aduce prea mulți turiști

„Litoralul pentru toți” demarează la 1 septembrie, însă multe hoteluri nu participă la acest program, alegând să își închidă porțile până la începerea sezonului estival viitor, a declarat un oficial din domeniu.

Sezonul estival din acest an a fost mult mai slab față de alți ani, în condițiile în care plata cu voucherele de vacanță a cunoscut un declin major, cu aproape 75%, potrivit estimărilor din piață. Chiar dacă stațiunile s-au mai animat în luna august, nu a fost suficient, iar mulți operatori au decis să închidă mai devreme.

„2025 este un an mai slab. După flerul meu, de la anul vom avea o scădere de 17-20%, iar pe balneo - munte de 5-7%, către aceasta ne îndreptăm. Era normal să se întâmple așa, pentru că puterea de cumpărare a scăzut, prețurile au crescut, la fel și TVA, clar va fi scădere”, a declarat Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), pentru Termene.ro.

Cât privește programul Litoralul pentru toți 2025, care se derulează în perioada 1-30 septembrie, Burcea spune că rezultatele sunt modeste.

„Litoralul pentru toți nu este relevant, este un program bun, ajută, dar nu este fundamental. În mod normal la mare vin 1,4 milioane de oameni, iar pe „Litoralul pentru toți” dacă se fac 20.000. Nu schimbă fundamental datele problemei. De obicei cam 40-50 de hoteluri se înscriu în acest program, mulți nu vor vrea să intre, pentru că mergându-le prost sezonul închid mai devreme”, spune Burcea.

Reducerea puterii de cumpărare a românilor și-a pus amprenta și asupra opțiunilor în ceea ce privește petrecerea vacanțelor, cererea fiind în scădere.

„Tendința este de scădere, este clar că reducerea puterii de cumpărare afectează atât vacanțele interne, cât și pe cele externe. Cam toată lumea este pe zero, pe -1, -2, -3, nu este o scădere spectaculoasă, ci mai degrabă o stagnare, toți stăm pe loc. La extern principalele destinații au fost Grecia, Turcia, Egiptul, Bulgaria”, a spus el.

Acesta spune că tendința de scădere se va menține și în 2026, chiar dacă nu la intensitatea din perioada pandemiei de Covid-19, când a fost înregistrat un recul de circa 40%.

„2026 va fi un an greu, cu scădere, nu cu 40% cum a fost în pandemie, cred că firmele se vor descurca, însă. Faptul că voucherele s-au „scos” (n.red- anul viitor se schimbă regulile de acordare) înseamnă că sunt mai puțini bani, mai puține plecări. Va fi un an prost pentru sectorul privat”, susține Burcea.

„Litoralul pentru toți” ține toată luna septembrie

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) lansează ediția cu numărul 47 a programului „Litoralul pentru Toți”, desfășurat în perioada 1–30 septembrie 2025.

Această ediție aduce o extindere vizibilă a programului în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate.

Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%, o atmosferă mult mai relaxată și servicii la aceleași standarde de calitate. Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști.

Care sunt tarifele

Din analiza ofertelor pentru perioada 1–30 septembrie 2025 reiese clar accesibilitatea programului. Astfel, tarifele pentru o persoană pe noapte, defalcate pe stațiuni, sunt următoarele:

- Eforie Nord, începand de la 53 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Eforie Sud începând de la 81,5 lei (fără masă) hotel de 3* și 336,5 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Jupiter: începând de la 70 lei (cu mic dejun) hotel de 3* și 276 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Venus începând de la 70 lei (fără masă) hotel de 3*;

- Saturn începând de la 94,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 214 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Mangalia începând de la 101 lei (fără masă hotel de 3*;

- Mamaia începând de la 69,5 lei (fără masă) hotel de 2* și 332 lei (all inclusive) hotel de 3*;

- Costinești începând de la 88 lei (fără masă) hotel de 3*;

- Vama Veche începând de la 79 lei (fără masă) hotel de 3*.

Tarifele pot crește în funcție de serviciile de masă și clasificarea hotelului ales. Până în prezent 62 de unități de cazare au lansat oferte pentru programul „Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3500 de locuri de cazare pe noapte.

