Paula Seling, revoltată de ignoranţa oamenilor privind încălzirea globală: „Nu mai suport. Urlu de multă vreme, prea puţini mă ascultă“

Sunt om ce încearcă sa reducă emisiile de carbon. Nu mănânc animale, nu port piele sau blănuri, încerc sa consum şi sa promovez produsele locale. Am investit în panouri solare şi încerc sa găsesc soluţii pentru reducerea deşeurilor de orice fel. Merg la cumpărături cu plasele mele, vânzătoarele de la raft ma considera deja nebuna - "haideţi doamna, pentru câteva pungi... " 😠 Din iubire pentru planeta şi pentru animale. Scriu ca nebuna ca artificiile nu sunt ok. Unii rad de mine. Am scris, nu demult, ca lampioanele urca, apoi coboară şi provoacă incendii. NU AU NICIO LEGĂTURĂ CU DORINŢE CARE SE IMPLINESC, IDEALURI ŞI ALTELE. SUNT NIŞTE TÂMPENII. Mulţi mi-au dat unfollow şi ma bucur. E în regula ca nu sunt prietena cu inconştienţi. Ştiu, e neplăcut sa vezi ca cineva îţi spune ca greşeşti, dar cere o tărie şi o nobleţe sa înţelegi ca ai greşit şi sa faci ceva în legătură cu asta. Cum oare ma simt eu şi mulţi alţii ce simt ca mine, acum, când vad nenorocirile din Australia? Sau cele de la gradina zoologica aprinsa de LAMPIOANE? Am avut acces la informaţii, parţial înţeleg ce greşim şi ma simt datoare sa spun despre asta, însă sunt prea puţini cei cărora le pasa. Şi aşa stau şi ma îmbolnăvesc de neputinţă, ma condamn ca nu pot sa fac nimic pentru lumea asta. Nimic. Şi sincer, nu mai pot sa ma uit. Nu mai pot să vad animale batjocorite, bătute, mutilate, ursi împuşcaţi, căţei loviţi de maşini, pe drum, ca urmare a disperării în urma pocnitorile şi artificiilor din noaptea de revelion, ursuleţi cerşind apa în incendii. Nu pot sa vad animale scrum la gradina zoologica arsa, nu mai pot sa vad caini cu petarde în gura. Pentru ca ştiu ca urlu de multa vreme şi prea putini ma asculta. Şi ca mine sunt multi. Mulţi pe care lumea ii considera ca exagerează, prea putini comparativ cu cei ce rămân scufundaţi, comod, în obiceiurile lor ce nu au nicio logica, dar care fac atât de mult rău naturii şi animalelor. Din păcate realitatea e mult mai grava decât se prezintă în presa. Ce primăvară frumoasa, azi, 3 ianuarie... Peste 50 de ani dezechilibrul creat de încălzirea globala va fi uriaş. Noi nu vom mai fi, dar vor fi copiii noştri. Stam cu capul în nisip.... Noapte bună!