Nicole Kidman: „Nu am multe schelete în dulap, nu ascund poveşti întunecate“

Producţia "Big Little Lies" i-a adus numeroase premii şi aprecieri ale publicului, iar "The Undoing", miniseria re­centă, difuzată de HBO, are toate şansele să o ducă pe acelaşi drum al succesului.

Bazat pe romanul "You Should Have Known" al lui Jean Hanff Korelitz şi avându-l drept protagonist şi pe Hugh Grant, serialul are în el reţeta suc­cesului. Filmul The Undoing o portretizează pe terapeutul Grace Fraser, interpretată de Nicole, al cărei univers perfect este dat peste cap de o serie de evenimente, printre care şi o crimă, care îi aştern în faţă un destin la care nu se aştepta. După dispariţia subită a soţului ei, medicul Jonathan Fraser, interpretat de Grant, totul ia o întorsătură dramatică, ase­zonată cu secrete şi drame neaşteptate.

Filmările au ţinut-o departe de Nashville, locul unde locuieşte alături de soţul ei, Keith Urban şi de fiicele lor, Sunday (12) şi Faith (9), însă familia rămâne pe primul loc. În cele ce urmează, OK! a stat de vorbă cu Nicole despre redescoperirea pasiunii pentru serialele de televiziune, puterea pe care i-o dau cei de acasă şi cum ţine pasul cu vremurile moderne. Ce te-a atras cel mai mult la noul proiect, serialul The Undoing? Nicole Ceea ce m-a atras în acest proiect este faptul că totul se petrece în mod neaşteptat, sunt multe schimbări de situaţie şi nimic nu e ceea ce pare. Partea fascinantă este faptul că omul ajunge să se avânte în necunoscut pentru ca, mai apoi, să alegem ce vrem să vedem şi ce vrem să credem. Ai avut mule proiecte foarte apreciate în ultima perioadă. Ce-ţi doreşti de acum încolo, având în spate o carieră de mega-succes? Sper să aleg bine şi de acum încolo. Să am ocazia să optez pentru proiecte care mi se potrivesc, deoarece am avut o perioadă lungă de timp în care nu aveam opţiunea asta, nu aveam de unde să aleg un proiect bun, pentru că nu mi se oferea. Iar abia acum realizez ce oportunitate este asta pentru mine. La ce să ne aşteptăm de la această miniserie? Este o producţie cu un puternic impact emoţional, care arată că, de multe ori, contează ce alegem să credem. Este şi un serial despre o căsnicie, un fiu, e un thriller foarte captivant. Sunt şase ore, de fapt, pe care le devorezi pur şi simplu dacă alegi să-l vezi pe tot odată. Fiecare episod te lasă “în pom” şi vrei să vezi imediat ce se întâmplă în următorul. Ai jucat multe roluri în care personajele sunt extrem de solicitante. Te-au marcat în vreun fel? Cum le gestionezi? De multe ori, când rolul reprezintă o traumă, corpul tău nu ştie diferenţa. Începi să joci şi devii acel cineva cu totul. Sunt conştientă că trebuie să rămân sănătoasă la cap ca să pot intra şi în pielea altor personaje. Dar, spre exemplu, după filmările la serialul acesta, care s-au terminat în iunie 2019, mi-am luat cinci luni de pauză. Apoi am început filmările pentru The Prom, un musical în care joc alături de Meryl Streep şi Kerry Washington. A fost o pauză destul de lungă atunci. Când ţi-a fost cel mai greu să te destăinui în legătură cu ceva ce te-a afectat? Nu am multe schelete în dulap, nu ascund poveşti întunecate. Mă eliberez prin artă, dar mă şi încarc prin ea. Am interpretat-o pe Celeste în Big Little Lies şi rolul meu a însemnat 14 ore pe ecran, ceea ce este extrem de mult de filmat. Dar a fost o eliberare profundă, m-a ajutat în moduri neaşteptate.

