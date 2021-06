Marian Nistor de la Savoy, amintiri fabuloase din Generaţia de Aur: „În pandemie am scris 240 de melodii.“ Ce spune despre soţia sa

”Avem o istorie în spate cu Mirabela, în mod special, dar şi cu Angela (n.r. Similea) şi cu toţi soliştii de la noi, mai puţin cu Aura Urziceanu, care era mereu plecată în străinătate. Am fost o trupă unicat. În continuare merg pe aceeaşi paletă, de 23 de ani alături de soţia mea, Dorina Paraschiv. Cu Mirabela am făcut turnee în străinătate şi în ţară, nu mai vorbesc. I-am scris câteva melodii nemuritoare. Am cântat 20 de ani în Rusia, de 4 ori am fost cu Mirabela acolo... S-a brodit să fim într-un turneu la Moscova când mi-a cerut piese şi eram cazaţi la Hotel Budapesta. După ce am venit de la masă mi-a spus, «Marian, nu îmi cânţi nişte melodii?» I-am cântat vreo 6 dintre ele şi toate au ajuns la Mirabela. Dacă aţi mai pomenit aşa ceva, ele fuseseră refuzate de alte două soliste înaintea ei, iar după ce i le-am oferit Mirabelei, cred că le-a părut rău. Nu poţi să le condamni în niciun fel, am colaborat bine cu toate. Cu Angela am avut un disc de autor şi alte 4 sau 5 colaborări pe albumele ei", a declarat Marian Nistor pentru Click!

S-a retras la ţară, în localitatea Axintele

"Pandemia m-a ajutat într-un fel. Am scris 240 de melodii într-un an de zile. Nici nu apuc să le lansez. Plus ce aveam înainte, un pogon de piese. Tot răul spre bine. Noi pe pandemie am stat la ţară şi am fost mai liniştiţi. Trecea un om la 10 minute. Aici este refugiul nostru, căsuţa e de vis, e locul în care s-a născut soţia mea, localitatea Axintele din Judeţul Ialomiţa, sub un deal, bine aşezată. Tot să scrii, tot să imprimi”, ne-a mărturisit Marian Nistor.