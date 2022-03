Kanye West a fost suspendat de pe Instagram timp de 24 de ore pentru că a încălcat regulile anti-hărţuire

Suspendarea înseamnă că starul, urmărit de mai mult de 15 milioane de persoane, nu mai poate publica sau comenta şi nu va mai folosi mesaje private timp de 24 de ore.

Potrivit unui purtător de cuvinte al Meta, societatea-mamă a Instagram, platforma a eliminat şi conţinutul publicat de Kanye West pentru că a încălcat politica sa contra afirmaţiilor care incită la ură.

Această decizie a Instagram intervine după o postare controversată a lui Kanye West, în care l-a insultat pe animatorul sud-african Trevor Noah, star al talk-show-ului american „The Daily Show”. Interpretul melodiei „Wash Us in the Blood” a folosit expresia „koon”, o injurie pentru a desemna persoanele de culoare. Acest mesaj a dispărut.

Într-un monolog, Trevor Noah l-a acuzat pe Kanye West că o hărţuieşte pe Kim Kardashian, cu care a fost căsătorit timp de şapte ani înainte de a se despărţi în 2021 şi un divorţ pronunţat la începutul lui martie.

Comportamentul lui Kanye West faţă de Kim Kardashian, cu care are patru copii, a fost arătat cu degetul de mass-media şi pe reţelele de socializare în ultimele luni. Rapperul s-a referit de nenumărate ori la custodia comună, asigurând că nu mai are dreptul să-şi vadă copiii, ceea ce Kim Kardashian a dezminţit, pentru a o recuceri.

De asemenea, el a făcut afirmaţii şi la adresa lui Pete Davidson, noul partener al lui Kim Kardashian. Într-un schimb de replici cu fosta lui soţie, pe care le-a dezvăluit pe Instagram, ea l-a acuzat că „impune un mediu periculos şi înfricoşător”. „Cineva îl va răni pe Pete şi va fi vina ta”, s-a îngrijorat ea la mijlocul lunii februarie. Câteva săptămâni mai târziu, în clipul „Eazy”, Kanye West a pus în scenă răpirea lui Pete Davidson.

