George Buhnici, reacţie după declaraţiile controversate: Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate. Nu mă voi opri să spun ce gândesc

Ulterior, jurnalistul a venit cu o explicaţie pe blogul personal pe care o redăm mai jos:

"Pedofilia este o crimă. Obezitatea, o problemă de sănătate publică. Sunt norocosul soţ al unei femei frumoase, alături de care trăiesc de prin 2007. La cât mă pricep eu, femeilor le place să fie admirate, respectate, să primească flori şi complimente. Să îi spui unei femei că arată mai tânără decât vârsta din buletin este ceea ce îşi doresc marea majoritate, mai ales după vreo 30 de ani. În cazul soţiei mele, chestia asta se vede. E meritul ei că se îngrijeşte iar asta m-a motivat şi pe mine în ultimii ani să revin de la vreo 100 de kilograme spre o siluetă… normală. Însă nu despre asta e scandalul zilei. Ci despre faptul că aş încuraja pedofilia şi că aş fi misogin. Să le luăm pe rând. Nu e prima dată când îmi complimentez soţia că arată mult mai tânără.

O fac constant, am făcut-o şi acum vreo trei ani când am spus că arată ca o minoră într-o postare pe Instagram. Era evident o metaforă. Dacă o spune un comediant, e umor? Dacă o spun eu, de ce devine altceva decât o glumă, fie ea şi de slabă calitate? Oricine mă cunoaşte ştie ce relaţie am cu soţia şi că nu încurajez pedofilia. Nu mă aşteptam ca, din tot ceea spun şi fac, o metaforă să aibă un astfel de succes după un interviu pentru un show de la TV. Interesant este că interviul nici nu a avut succes, nici pe TV şi nici online, în prima săptămână după publicare. Acel interviu a fost reîncărcat parţial pe unele grupuri online şi amplificat în ultimele două-trei zile. Crezi că sunt paranoic? Mai multe despre asta, la final. Chestiunea de mai sus se leagă însă cu altceva ce am spus în acel interviu. Am criticat public expunerea obezităţii şi celulitei.

Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate. O spun medicii şi o vedem cu toţii. În #IGDLCC am abordat subiectul de mai multe ori cu medici şi nu numai. Sunt ştiri şi la TV constant. Cei care încă mai avem curajul să vorbim deschis şi să deranjăm corectitudinea politică exagerată trebuie să o spunem deschis. Obezitatea este o problemă naţională.

"Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie"

O persoană obeză nu alege să fie obeză dar e treaba noastră ca societate să încurajăm, să motivăm şi să punem presiune pentru ca o problemă de sănătate publică să nu devină noua normalitate. Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebaţi antrenorii de toate felurile câţi copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV şi a deranjat. Dar e adevărat.

De ce, însă, din tot ce fac şi spun asta s-a transformat în scandal, chiar şi cu întârziere? Cum a ajuns o emisiune de cancan atât de relevantă pentru caracterul meu? Ce se întâmplă cu mine de o vreme de apar la câteva luni cu câte un scandal în care aparent jignesc o categorie defavorizată?

Hai să vedem cine lansează însă aceste procese de imagine? Anatomia lor este aproape identică. O bucată cu potenţial se scoate din context apoi ajunge pe Reddit sau pe unele grupuri de facebook. Subiectul este apoi amplificat pe Twitter şi facebook de conturi false până prinde tracţiune. Cu puţin noroc, după câteva zile subiectul devine interesant şi pentru oameni reali. E o mlaştină şi sună a paranoia dar oare este? M-am uitat la cei care au amplificat comentariile despre mine pe Twitter. Majoritatea au conturi fără nume şi prenume şi nu au mai comentat până acum în limba română.

Subiect amplificat şi distorsionat online

O bună parte sunt conturi noi sau inactive care nu postează mai nimic cu lunile şi anii, au sub 10 urmăritori dar dau like la subiecte controversate, pentru algoritm. Există printre aceste conturi unele mai active. Câţiva se declară deschis comunişti şi luptă împotriva vestului. Sunt activi în discuţii politice unde inflamează conversaţia cu opinii puternice. 99% din postările lor sunt în engleză. Câţi dintre ei sunt însă oameni şi câţi sunt boţi? Cine îi controlează? Până aflăm, rămâne valabilă regula cu lama lui Ockham. Răspunsul evident este de cele mai multe ori cel real.

Toate astea contează, pentru că un subiect amplificat şi distorsionat online a ajuns în lumea reală. Dintre toate subiectele pe care le promovez în podcasturile mele, fix asta a ajuns suficient de important încât să-mi ceară punct de vedere televiziuni de ştiri. A fost suficient să ne distragă atenţia?